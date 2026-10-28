Thời hạn đóng BHXH, BHYT và gia hạn thẻ BHYT năm 2027 tại TPHCM

Chuyên viên BHXH TPHCM giải quyết hồ sơ cho người dân

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-11-2026, BHXH TPHCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động; cơ quan quản lý người chỉ tham gia BHYT; cơ sở giáo dục và đào tạo; Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng trên địa bàn Thành phố thực hiện một số nội dung cụ thể.

Đối với đơn vị sử dụng lao động

Để đảm bảo giá trị sử dụng thẻ BHYT liên tục trong các kỳ nghỉ Lễ, Tết cuối năm 2026 và đầu năm 2027, đồng thời gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT cho cả năm 2027 (từ ngày 1-1-2027 đến 31-12-2027), Đơn vị sử dụng lao động chuyển nộp đầy đủ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (bao gồm số tiền truy thu, tiền lãi chậm đóng nếu có) đúng thời hạn và lưu ý:

Chậm nhất ngày 31-10-2026: chuyển nộp đầy đủ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tính đến tháng 10-2026 để đảm bảo giá trị sử dụng thẻ BHYT trong tháng 11/2026.

Chậm nhất ngày 25-11-2026: chuyển nộp đầy đủ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tính đến tháng 11-2026 để đảm bảo giá trị sử dụng thẻ BHYT trong tháng 12-2026.

Chậm nhất ngày 25-12-2026: chuyển nộp đầy đủ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tính đến tháng 12-2026 để gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2027.

Trường hợp đến ngày 31-12-2026, nếu đơn vị còn chậm đóng thì chưa được cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT của năm 2027. Sau khi chuyển nộp tiền đầy đủ, đơn vị lập hồ sơ điện tử 604 (ghi vào Mẫu TK3-TS nội dung: đề nghị cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2027) gửi đến cơ quan BHXH để được gia hạn thẻ BHYT năm 2027. Đối với trường hợp khẩn cấp, đơn vị liên hệ với cơ quan BHXH đang quản lý (qua cán bộ chuyên quản đơn vị) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Tư vấn, giải quyết chính sách BHXH, BHYT đến người dân

Đề nghị đơn vị rà soát danh sách người lao động đang nghỉ thai sản, nghỉ không hưởng lương, nghỉ ốm, ... và báo cáo hồ sơ cập nhật tình hình lao động phát sinh kịp thời hàng tháng để trùng khớp số lượng thẻ BHYT gia hạn năm 2027 theo đúng quy định.

Đối với Cơ sở giáo dục và đào tạo

Học sinh phổ thông; người học chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi chung là học sinh) được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT (50% ngân sách Trung ương và 50% ngân sách địa phương hỗ trợ thêm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố).

Đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2026 – 2027 chậm nhất ngày 20/12/2026 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2027.

Đối với cơ sở giáo dục và đào tạo có quản lý sinh viên: thực hiện chuyển tiền thu BHYT của sinh viên trước ngày 20-12-2026. Trường hợp số lượng sinh viên tham gia lớn (từ 5.000 người trở lên), cơ sở giáo dục và đào tạo chưa thu thập thông tin đầy đủ để lập hồ sơ thì phải chuyển tiền đóng BHYT sinh viên của năm học 2026 - 2027 trước ngày 25-12-2026 và nộp hồ sơ điện tử 603 trong tháng 1-2027 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2027.

Đối với Cơ quan quản lý người chỉ tham gia BHYT và Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng

Hoàn thành việc đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2026 chậm nhất ngày 28-12-2026.

Chậm nhất ngày 28-12-2026, nộp hồ sơ điện tử 603 gửi cơ quan BHXH để cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT từ ngày 1-1-2027 cho người tham gia kịp thời.

BHXH TPHCM yêu cầu các đơn vị, tổ chức nộp hồ sơ và chuyển nộp tiền đúng, đủ theo hướng dẫn trên. Trường hợp chậm trễ, thực hiện không đúng thời hạn làm ảnh hưởng đến quyền lợi về BHYT của người tham gia thì Đơn vị sử dụng lao động, Cơ quan quản lý người chỉ tham gia BHYT, Cơ sở giáo dục và đào tạo, Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản hồi về cơ quan BHXH để xem xét, giải quyết.