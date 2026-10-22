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Xin hỏi, tôi có được tính thâm niên ngay từ thời điểm chuyển sang ngạch giảng viên không? – Hoàng Trọng Đức (hoangduc***@gmail.com).

* Trả lời: Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ. Theo đó, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo được áp dụng tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này như sau: Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian: Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có). Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Theo thư bạn viết, từ năm 1994 đến năm 2005, bạn hưởng lương ngạch giáo viên và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập trước khi chuyển sang ngạch chuyên viên được xác định là thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định.

Vì vậy, khi được bổ nhiệm vào chức danh giảng viên từ năm 2022 và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục theo quy định, thời gian giảng dạy nêu trên được cộng với thời gian giảng dạy thực tế sau khi được bổ nhiệm làm giảng viên để làm căn cứ tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

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