Theo thông tin từ Ban tổ chức, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 10 đến 13/12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Triển lãm mở cửa đón người dân vào tham quan trong hai ngày 12/12 (từ 9 giờ đến 17 giờ) và 13/12 (từ 9 giờ đến 15 giờ).

Các lực lượng tham gia hợp luyện lần thứ nhất phục vụ chương trình lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: Quang Vinh

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 có chủ đề “Hòa bình-Hữu nghị-Hợp tác cùng phát triển”, được tổ chức tại sân bay Gia Lâm, trong khu vực có tổng diện tích khoảng 123.800m2 (tăng khoảng 23.800m2 so với triển lãm năm 2024); chia thành 7 khu vực chính, trong đó, khu trưng bày ngoài trời khoảng 24.700m2, khu trưng bày trong nhà khoảng 23.500m2.

Các sản phẩm của doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế giới thiệu, trưng bày tại triển lãm gồm: Phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không-không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Đặc biệt, tại khu trải nghiệm quốc phòng-trò chơi quân sự, khách tham quan triển lãm có cơ hội trải nghiệm lái máy bay MiG-21, xe chiến đấu bộ binh, tàu quân sự thông qua công nghệ thực tế ảo; trải nghiệm công nghệ, sản phẩm lưỡng dụng mới; trải nghiệm quân y, kỹ thuật đặc công, chó nghiệp vụ, bắn súng mô phỏng… Ngoài ra, thưởng ngoạn múa rối nước, tham gia trò chơi cờ tư lệnh và chiêm ngưỡng điêu khắc ánh sáng cũng là những nội dung mới hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của khách tham quan tại triển lãm.

Một trong những điểm nhấn tại lễ khai mạc triển lãm là hình ảnh máy bay trực thăng kéo cờ Tổ quốc trên bầu trời sân bay Gia Lâm. Ảnh: Quang Vinh

Tính đến ngày 20/11, đã có 318 đầu mối, công ty đến từ 37 quốc gia đăng ký trưng bày. Diện tích trưng bày trong nhà đạt 8.485m², bằng 176% mục tiêu đề án, với 17 gian hàng quốc gia. Đến ngày 24/11, Tiểu ban Lễ tân đã tiếp nhận thông tin tham dự của 73 đoàn từ 41 nước, trong đó có 11 đoàn cấp bộ trưởng, 3 đoàn cấp tổng tham mưu trưởng và 11 đoàn cấp thứ trưởng. Tiểu ban đã sẵn sàng phối hợp tổ chức các hoạt động song phương và tham quan văn hóa tại Hà Nội theo đề nghị của đối tác.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 được tổ chức vào dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/ 22-12-2026), 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/ 22-12-2026). Đây là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn, đa lĩnh vực, góp phần khẳng định đường lối, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra sáng 10/12, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1/ Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VOV1/Đài Tiếng nói Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung lễ khai mạc gồm chương trình nghệ thuật chào mừng, bay trình diễn của lực lượng phòng không-không quân và trình diễn võ thuật của lực lượng đặc công.

Lực lượng đặc công sẽ biểu diễn võ chiến đấu tại lễ khai mạc. Ảnh: Quang Vinh

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Hợp tác quốc tế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vì hòa bình và phát triển bền vững”, quy mô 145 khách mời, tổ chức từ sáng 11/12; Hội thảo hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước; các hội thảo chuyên đề tổ chức vào chiều 10/12 và trong các ngày diễn ra triển lãm.

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc Triển lãm mang chủ đề “Bay lên Việt Nam”, có sự tham gia của khoảng 2.500 diễn viên, cán bộ, chiến sĩ. Tiết mục “Phù Đổng Thiên vương” mở màn chương trình, tiếp đó là các tiết mục như “Việt Nam kiêu hãnh”, “Chiến binh sao vàng”. Chương trình bay chào mừng dự kiến có 7 trực thăng và 19 UAV. Cùng thời điểm trực thăng bay chào mừng, bộ đội Đặc công sẽ trình diễn trống trận, cờ trận, võ đồng diễn, xếp chữ và võ chiến đấu đặc công.