Thời gian làm việc có đóng BHXH trước khi vào công chức có được tính xếp lương?

Một công chức phản ánh, năm 2023 đã trúng tuyển kỳ thi công chức Tài chính - Kế toán và được xếp lương chuyên viên bậc 1, hệ số 2,34.

Trước khi trở thành công chức, người này có 4 năm làm việc tại một quỹ tín dụng và tham gia BHXH bắt buộc. Người lao động đặt câu hỏi liệu thời gian công tác trước đó có được rà soát để điều chỉnh xếp lương theo Thông tư 1/2026 của Bộ Nội vụ (hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức) hay không và nếu có thì được xếp lương như thế nào?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn Điều 19 Nghị định 138/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Bộ Nội vụ cho biết thời gian làm việc trước khi vào công chức được xem xét tính xếp lương theo quy định. Ảnh: Thạch Thảo

Theo đó, trường hợp người được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào làm công chức được bố trí làm việc đúng ngành, nghề đào tạo hoặc đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm, thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trước thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận có thể được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương.

Điều kiện là thời gian công tác này phải ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận.

Trường hợp thời gian đóng BHXH bắt buộc không liên tục nhưng chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì thời gian này được cộng dồn.

Như vậy, thời gian công tác trước khi vào công chức không mặc nhiên được tính để xếp lương. Việc tính thời gian này phải căn cứ vào ngành, nghề đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ đã đảm nhiệm, trình độ đào tạo và yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Việc xếp lương trong trường hợp này được thực hiện theo Thông tư 79/2005 ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ.

Căn cứ các quy định nêu trên, cùng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị theo Điều 67, Điều 68 Nghị định 170/2025 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 300/2026 của Chính phủ, Bộ Nội vụ đề nghị người lao động liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được rà soát, hướng dẫn và giải quyết cụ thể.

Với trường hợp có 4 năm làm việc tại quỹ tín dụng trước khi trúng tuyển công chức, việc có được tính thời gian công tác để điều chỉnh xếp lương hay không sẽ phụ thuộc vào việc công việc trước đây có phù hợp với ngành, nghề đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu của vị trí công chức được tuyển dụng hay không.

Bộ Nội vụ đề nghị công chức trên liên hệ, trao đổi với cấp có thẩm quyền để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo quy định.