Chiều 23/11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hóc Môn (TPHCM) tổ chức Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2026).

Dự họp mặt có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM;...

Các đại biểu dự buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn, đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của vùng đất Hóc Môn - Bà Điểm, quê hương 18 thôn vườn trầu giàu lòng yêu nước. Trong cuộc đàn áp khốc liệt của thực dân Pháp, nhiều lãnh đạo ưu tú của Đảng như: Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai cùng biết bao chiến sĩ, đồng bào đã hiên ngang ngã xuống tại các pháp trường ở Hóc Môn, trong đó có Ngã Ba Giồng.

Máu xương của các nhà Cách mạng đã thấm sâu vào mảnh đất này để Dinh Quận Hóc Môn, Nhà thương Giếng Nước, Ngã Ba Giồng mãi là những "địa chỉ đỏ" của quê hương. 86 năm đã trôi qua, thời gian có thể làm đổi thay diện mạo quê hương, nhưng không thể làm phai mờ giá trị lịch sử và tinh thần bất diệt của Nam Kỳ khởi nghĩa.

Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh khẳng định, 86 năm đã trôi qua nhưng thời gian không thể làm phai mờ giá trị lịch sử và tinh thần bất diệt của Nam Kỳ khởi nghĩa. Từ ngọn lửa đấu tranh năm 1940, qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ đến thắng lợi mùa Xuân năm 1975, ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết và khát vọng tự do của dân tộc luôn được tiếp nối, bồi đắp qua các thế hệ.

Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh phát biểu

Tự hào về truyền thống đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hóc Môn luôn xác định: Tưởng nhớ công lao của cha anh không chỉ bằng lời tri ân trong ngày kỷ niệm, mà phải bằng hành động cụ thể, bằng kết quả xây dựng, phát triển quê hương và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Năm 2026, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", xã Hóc Môn quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM vào cuộc sống bằng những việc làm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả"; chú trọng xây dựng hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy Nhân dân làm trung tâm phục vụ; thực hiện phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, chăm lo người có công và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn chia sẻ, mỗi “địa chỉ đỏ”, mỗi câu chuyện về các chiến sĩ Nam Kỳ cần được gìn giữ, giới thiệu đến thế hệ trẻ bằng những hình thức thiết thực, gần gũi, để lịch sử thực sự trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn trong đời sống hôm nay. Cha ông đã không tiếc máu xương để giành độc lập, tự do; thế hệ hôm nay phải đem hết quyết tâm, trí tuệ để giữ vững thành quả cách mạng. “Phát huy hào khí Nam Kỳ khởi nghĩa, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hóc Môn nguyện chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, xứng đáng với sự hy sinh của cha anh và sự tin tưởng của lãnh đạo Trung ương, Thành phố", bà Lê Thị Ngọc Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho bà con

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Đảng - Nhà nước, lãnh đạo TPHCM đã trao những phần quà tri ân đến thân nhân cán bộ, chiến sĩ từng tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ, thể hiện tình cảm, sự trân trọng và lòng biết ơn đối với những gia đình có người thân đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quà cho bà con

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng và Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng

Tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm) và Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn (xã Hóc Môn), trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng, các chiến sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.