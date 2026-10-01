Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo được được tính thế nào?

Băn khoăn về thời gian giảng dạy tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo của giáo viên vừa được gửi đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ.

Cụ thể, bà Nguyễn Thanh Nhàn (Hà Nội) hỏi: trong giai đoạn 2018 - 2022, cấp có thẩm quyền không cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập ký hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn.

Tuy nhiên, do thiếu hụt nhân lực, nhà trường nơi bà Nhàn công tác vẫn thực hiện ký hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (giảng dạy) và có đóng BHXH. Bà Nhàn hỏi, thời gian giảng dạy hợp đồng này có được tính thâm niên nhà giáo sau khi bà trúng tuyển biên chế không?

Một tiết học của cô và trò Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội). Ảnh minh hoạ

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo bao gồm thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

Trường hợp nhà giáo trước khi được tuyển dụng vào viên chức đã có thời gian trực tiếp giảng dạy theo hợp đồng lao động tại cơ sở giáo dục công lập và có đóng BHXH bắt buộc theo quy định thì thời gian này được tính là thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo và được cộng dồn với thời gian giảng dạy sau khi được tuyển dụng để xác định mức phụ cấp thâm niên được hưởng.