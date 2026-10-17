Thời gian giữ hạng khi xét thăng hạng giáo viên được tính thế nào?

Liên quan đến việc xét thăng hạng đối với giáo viên, phản ánh qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, bà Lê Thị Ngọc (Cà Mau) cho biết bà đã có hơn 16 năm công tác (từ tháng 9/2009 đến tháng 7/2016) dưới hình thức hợp đồng và được xếp ngạch Giáo viên THCS (mã số 15a.202-A0). Đến tháng 8/2016, bà trúng tuyển viên chức đúng vị trí việc làm từng đảm nhận (giáo viên môn Kỹ thuật nông nghiệp) tại một trường học khác.

Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường không tính thời gian bà Ngọc công tác ở trường cũ và yêu cầu bà phải thực hiện tập sự lại 9 tháng. Hiện tại, hệ số lương của bà chỉ mới ở bậc 3/9.

Từ thực tế trên, bà Ngọc băn khoăn đặt câu hỏi: Việc nhà trường yêu cầu bà tập sự lại có đúng quy định không? Bên cạnh đó, vừa qua nhà trường xét thăng hạng nhưng thông báo bà chưa đủ thời gian giữ hạng III. Theo quy định, thời gian bà giữ ngạch 202.A0 vẫn được tính tương đương Giáo viên THCS hạng III, vậy trường hợp của bà có được xét thăng hạng hay không?

Trả lời về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Tại thời điểm năm 2016, việc thực hiện hoặc miễn thực hiện chế độ tập sự đối với giáo viên được áp dụng theo Luật Viên chức số 58/2010/QH12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, Thông tư số 15/2012/TT-BNV và Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT.

Ảnh minh hoạ.

Theo các quy định nêu trên, người được tuyển dụng vào viên chức giáo dục đã có từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng thì thuộc trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự.

Đối chiếu với trường hợp bà Lê Thị Ngọc, bà đã có thời gian giảng dạy theo hợp đồng từ tháng 9/2009 đến tháng 7/2016 và đảm nhiệm công việc chuyên môn phù hợp với vị trí được tuyển dụng. Do đó, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm tuyển dụng thì thuộc diện được xem xét miễn thực hiện chế độ tập sự.

Vì vậy, việc yêu cầu thực hiện lại thời gian tập sự cần được đối chiếu với hồ sơ và các quy định hiện hành tại thời điểm tuyển dụng để bảo đảm thực hiện đúng quy định.

Làm rõ thêm về điều kiện xét thăng hạng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: Việc xác định thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng III được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT.

Theo đó, ngoài thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng III, một số khoảng thời gian công tác, giữ ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp tương đương theo quy định cũng được tính để xác định thời gian giữ hạng.

Như vậy, đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp của bà Ngọc có tổng thời gian công tác hơn 16 năm nên cơ bản đáp ứng điều kiện về thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương để đăng ký xét thăng hạng lên Giáo viên THCS hạng II. Tuy nhiên, việc được tham gia xét thăng hạng còn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định tại Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT.