Thời gian giữ hạng của giáo viên mầm non được tính như thế nào?

Giáo viên mầm non trong một tiết dạy tại lớp học. Ảnh: IT

Năm 2019, bà Nguyễn Thị Liệu được tuyển dụng làm giáo viên mầm non, giữ hạng IV (V.07.02.06). Tháng 11/2023, bà có bằng đại học giáo dục mầm non. Tháng 5/2024, bà được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng III (V.07.02.26).

Nữ giáo viên băn khoăn, thời gian giữ hạng IV (V.07.02.06) có được tính là thời gian giữ hạng tương đương với hạng III (V.07.02.26) không? Giáo viên có đủ điều kiện để nộp hồ sơ xét thăng hạng II giáo viên mầm non không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Thời gian được tính vào thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT ngày 30/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, thời gian giữ hạng IV (V.07.02.06) được tính là thời gian giữ hạng tương đương với hạng III (V.07.02.26).

Về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) hiện đang thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT ngày 30/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo đề án, kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng tại địa phương. Trong đó, tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng chỉ là một trong số các tiêu chuẩn, điều kiện để đăng ký xét thăng hạng.