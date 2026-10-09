Thời gian, địa điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Hà Nội tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chương trình pháo hoa là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Thời gia, địa điểm bắn pháo hoa Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Hà Nội tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa, tương ứng 3 trận địa:

- Trận địa số 1 đặt trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm;

- Trận địa số 2 tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp Hồ Tây, phường Tây Hồ;

- Trận địa số 3 tại hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

Tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 4.025 quả, trong đó trận địa phường Hoàn Kiếm 1.725 quả, phường Tây Hồ 1.800 quả và phường Hà Đông 500 quả.

Pháo hoa nổ tầm thấp gồm 1.175 quả và 110 giàn; ngoài ra có 200 quả pháo nổ nước tại trận địa phường Tây Hồ.

Hỏa thuật gồm 1.280 giàn, trong đó 350 giàn bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm, 900 giàn trên mặt Hồ Tây và 30 giàn trên bờ mặt đất hồ Văn Quán.

Thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 10/10.

Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Không chỉ có pháo hoa, Hà Nội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các không gian công cộng và địa điểm văn hóa, di sản.

Tại Nhà hát Hồ Gươm, ngày 9/10 diễn ra chương trình với các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và thế giới. Ngày 10/10, nơi đây tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Bản Giao hưởng Hà Nội".

Cùng tối 10/10, tại vườn hoa đền Bà Kiệu diễn ra chương trình "80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô.

Trong hai tối 9 và 10/10, các đơn vị nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng tổ chức nhiều chương trình biểu diễn tại vườn hoa đền Bà Kiệu, phường Tây Tựu và các xã Trung Giã, Hoài Đức, Yên Lãng, Quảng Oai, Xuân Mai, Hương Sơn.

Bên cạnh đó, Lễ hội Đồ uống Hà Nội diễn ra từ ngày 9-11/10, còn Festival Thu Hà Nội được tổ chức từ ngày 16-18/10. Thành phố cũng triển khai 40 buổi chiếu phim lưu động và 15 buổi chiếu tại các rạp trên địa bàn.

Do lượng người dự kiến tập trung đông tại Hồ Gươm và Hồ Tây trong tối 10/10, người dân và du khách nên chủ động lựa chọn vị trí xem phù hợp, di chuyển sớm và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc.