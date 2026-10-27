Thời gian bảo quản tốt nhất một số loại thực phẩm trong tủ lạnh

Nội dung 1. Bảo quản nhóm thịt, cá tươi sống 2. Trứng và các sản phẩm từ sữa 3. Rau củ và hoa quả tươi 4. Thức ăn đã nấu chín và đồ ăn thừa

Tủ lạnh là "trợ thủ đắc lực" không thể thiếu trong mỗi gia đình giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon và tiết kiệm thời gian đi chợ. Tuy nhiên, không ít người vẫn có thói quen xem tủ lạnh như một "kho lưu trữ vô hạn" và tích trữ thức ăn từ tuần này sang tuần khác.

Thực tế, nhiệt độ thấp chỉ giúp làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn chúng. Mỗi loại thực phẩm đều có một thời hạn bảo quản an toàn riêng.

Để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình và giữ trọn vẹn dinh dưỡng trong bữa ăn, việc nắm rõ thời gian bảo quản của từng nhóm thực phẩm rất quan trọng.

1. Bảo quản nhóm thịt, cá tươi sống

Mỗi loại thực phẩm đều có một thời hạn bảo quản an toàn riêng.

Thực phẩm tươi sống chứa lượng nước và đạm cao, là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi nếu không được bảo quản, cấp đông đúng cách.

Đối với cá và thịt gia cầm

Bảo quản ngăn mát: Cá tươi, thịt gà, thịt vịt nguyên con hoặc cắt miếng chỉ nên để ngăn mát từ 1 đến 2 ngày.

Ngăn đông: Cá tươi trữ đông có thể dùng tốt trong 2 đến 4 tháng (cá béo như cá hồi) đến 6 tháng (cá thịt trắng). Thịt gà tươi cấp đông có thể giữ chất lượng tốt từ 6 đến 9 tháng.

Thịt đỏ (lợn, bò, cừu)

Ngăn mát: Thịt nguyên miếng như bít tết, sườn, thịt đùi bảo quản tốt nhất là 3 ngày.

Ngăn đông: Thịt đỏ cấp đông giữ chất lượng rất lâu, từ 4 tháng đến 01 năm tùy loại cắt.

Thịt xay

Do diện tích tiếp xúc với không khí lớn và dễ nhiễm khuẩn trong quá trình xay, thịt xay chỉ nên để ngăn mát 1 - 2 ngày hoặc cấp đông tối đa 3 tháng.

2. Trứng và các sản phẩm từ sữa

Sữa và trứng cần duy trì nhiệt độ ổn định (dưới 4°C) để tránh bị biến chất.

Trứng gà, vịt tươi: Nguyên vỏ có thể bảo quản ở ngăn mát trong khoảng 1 tháng. Nên để trứng trong hộp kín hoặc khay riêng ở ngăn mát, tránh để ở cánh cửa tủ lạnh vì nhiệt độ tại đây thường xuyên thay đổi mỗi khi mở tủ.

Sữa tươi đã mở nắp: Nên dùng hết trong 3 ngày.

Phô mai: Phô mai cứng sau khi mở gói có thể giữ trong ngăn mát khoảng 3 tuần, trong khi phô mai mềm chỉ nên dùng tốt nhất trong vòng 1 tuần.

3. Rau củ và hoa quả tươi

Rau củ quả cần độ ẩm phù hợp và không nên bảo quản quá lâu vì dễ mất đi vitamin, đặc biệt là vitamin C.

Rau lá xanh (rau cải, xà lách, rau ngót): Giữ được tươi ngon trong 3 - 5 ngày trong ngăn rau củ. Nên bọc rau bằng giấy thấm hút trước khi cho vào túi nilon để tránh đọng nước gây nhũn thối.

Rau củ cứng (cà rốt, củ cải, su hào): Có thể bảo quản hơn 1 tuần.

Trái cây tươi: Táo, cam, quýt có thể giữ tươi từ 2 - 3 tuần trong tủ lạnh. Các loại quả mọng như dâu tây, mâm xôi rất dễ hỏng, chỉ nên để ngăn mát từ 2 - 3 ngày và không nên rửa trước khi cho vào tủ.

4. Thức ăn đã nấu chín và đồ ăn thừa

Thức ăn thừa là nhóm thực phẩm rất dễ bị nhiễm khuẩn chéo nếu không bảo quản đúng quy cách. Thức ăn đã nấu chín tùy từng loại chỉ nên lưu trữ trong ngăn mát tủ lạnh tối đa khoảng 3 ngày.

Cần cho thức ăn vào hộp đậy kín nắp hoặc bọc màng thực phẩm cẩn thận sau khi thức ăn đã nguội hoàn toàn (trong vòng 2 giờ sau khi nấu).Khi lấy ra dùng lại, cần đun sôi hoặc hâm nóng thức ăn ở nhiệt độ tối thiểu 75°C.

Mẹo nhỏ giúp bảo quản thực phẩm khoa học và an toàn

Nguyên tắc "vào trước - ra trước":Xếp thực phẩm mới mua vào bên trong, chuyển thực phẩm mua trước ra phía ngoài để dùng trước, tránh lãng phí.

Phân chia ngăn rõ ràng: Không để lẫn thực phẩm sống và thực phẩm chín để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Nhiệt độ tiêu chuẩn: Luôn duy trì nhiệt độ ngăn mát ở mức 1°C - 4°C và ngăn đông ở mức -18°C. Thường xuyên kiểm tra nguồn điện tủ lạnh để tránh sự cố bị ngắt điện mà không biết.