Thời điểm 'vàng' thay dầu ô tô tránh lãng phí tiền bạc

Thay dầu quá sớm không phải lúc nào cũng tốt hơn. Xác định đúng chu kỳ theo loại dầu và điều kiện vận hành giúp chủ xe tiết kiệm chi phí mà vẫn bảo vệ động cơ.

Không phải cứ 5.000km là phải thay dầu động cơ

Thay dầu là một trong những hạng mục bảo dưỡng quan trọng đối với ô tô. Dầu động cơ có nhiệm vụ bôi trơn các chi tiết chuyển động, hỗ trợ tản nhiệt và hạn chế ma sát trong quá trình vận hành.

Tuy nhiên, không phải chiếc xe nào cũng cần thay dầu sau mỗi 5.000km. Chu kỳ thay dầu phụ thuộc vào loại dầu sử dụng, thiết kế động cơ, đời xe và điều kiện lái thực tế.

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Nhiều chủ xe có thói quen đưa phương tiện đi thay dầu theo một mốc quãng đường cố định mà không kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất. Điều này có thể khiến dầu vẫn còn khả năng sử dụng đã bị thay bỏ, làm tăng chi phí và gây lãng phí tài nguyên.

Ngược lại, kéo dài thời gian thay dầu quá mức cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến động cơ xuống cấp. Vì vậy, điều quan trọng không phải thay dầu càng sớm càng tốt, mà là xác định đúng thời điểm cần thay.

Dầu tổng hợp và dầu bán tổng hợp có chu kỳ khác nhau

Loại dầu động cơ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sử dụng giữa các lần thay. Dầu tổng hợp hoàn toàn thường có khả năng duy trì tính năng ổn định tốt hơn trong những điều kiện vận hành nhất định so với dầu bán tổng hợp.

Theo kinh nghiệm bảo dưỡng phổ biến, dầu tổng hợp hoàn toàn có thể được sử dụng trong khoảng 10.000km, trong khi dầu bán tổng hợp thường có chu kỳ ngắn hơn, khoảng 8.000km. Tuy nhiên, đây chỉ là những mốc tham khảo, không áp dụng đồng loạt cho mọi mẫu xe.

Một số động cơ yêu cầu loại dầu có cấp độ nhớt và tiêu chuẩn kỹ thuật riêng. Nếu sử dụng sai loại dầu hoặc tự ý kéo dài chu kỳ thay, chủ xe có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ động cơ.

Do đó, trước khi lựa chọn dầu, cần kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng và lịch bảo dưỡng chính hãng. Nếu nhà sản xuất quy định chu kỳ ngắn hơn, chủ xe nên tuân thủ thay vì áp dụng một mốc quãng đường chung trên mạng.

Thay dầu quá thường xuyên có thực sự tốt?

Thay dầu đúng tiêu chuẩn giúp động cơ được bôi trơn và bảo vệ hiệu quả. Tuy nhiên, thay dầu liên tục khi chưa đến thời điểm cần thiết không đồng nghĩa với việc động cơ sẽ bền hơn đáng kể.

Nếu xe sử dụng đúng loại dầu, vận hành trong điều kiện bình thường và được bảo dưỡng theo khuyến nghị, việc thay dầu sớm hơn nhiều so với lịch quy định có thể làm tăng chi phí mà không mang lại lợi ích tương xứng.

Một số quan niệm cho rằng thay dầu quá thường xuyên sẽ khiến động cơ thiếu bôi trơn là không chính xác. Dầu mới đạt tiêu chuẩn phù hợp vẫn thực hiện chức năng bôi trơn bình thường khi được sử dụng đúng cách.

Điều chủ xe cần tránh là thay dầu theo lời khuyên thiếu căn cứ hoặc chỉ dựa vào quảng cáo dịch vụ. Thay vì áp dụng một mốc cố định cho mọi phương tiện, nên theo dõi lịch bảo dưỡng, điều kiện vận hành và tình trạng thực tế của xe.

Để dầu quá lâu có thể khiến động cơ hư hỏng?

Nếu dầu động cơ không được thay đúng thời hạn, các chất phụ gia có thể suy giảm hiệu quả, dầu bị oxy hóa và tích tụ cặn bẩn trong quá trình sử dụng.

Khi dầu mất dần khả năng bảo vệ, ma sát giữa các chi tiết tăng lên, khiến động cơ có nguy cơ bị mài mòn. Cặn bẩn tích tụ lâu ngày cũng có thể ảnh hưởng đến đường dẫn dầu và khả năng bôi trơn của hệ thống.

Trong trường hợp nghiêm trọng, động cơ có thể xuất hiện tiếng ồn bất thường, quá nhiệt hoặc hư hỏng các chi tiết bên trong. Chi phí sửa chữa khi đó có thể cao hơn nhiều so với khoản tiền thay dầu định kỳ.

Ngoài việc tuân thủ lịch bảo dưỡng, chủ xe nên kiểm tra mức dầu theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu đèn cảnh báo áp suất dầu bật sáng hoặc phát hiện dấu hiệu rò rỉ, cần dừng xe ở nơi an toàn và kiểm tra kịp thời, không nên tiếp tục vận hành chỉ vì chưa đến kỳ thay dầu.

Khi nào cần rút ngắn chu kỳ thay dầu?

Không phải mọi điều kiện lái xe đều giống nhau. Những phương tiện thường xuyên di chuyển trong đô thị đông đúc, liên tục dừng và khởi hành, chạy quãng đường ngắn hoặc vận hành trong môi trường nhiều bụi có thể cần lịch bảo dưỡng khác với xe thường xuyên chạy đường dài.

Đặc biệt, nếu mỗi ngày xe chỉ di chuyển vài kilômét, động cơ có thể không đủ thời gian đạt nhiệt độ vận hành ổn định. Tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ tích tụ hơi ẩm và ảnh hưởng đến chất lượng dầu.

Với những trường hợp được nhà sản xuất xếp vào nhóm điều kiện vận hành khắc nghiệt, chu kỳ thay dầu có thể phải rút ngắn. Một số trường hợp có thể cần kiểm tra ở mốc khoảng 7.500km, nhưng con số cụ thể phải căn cứ vào khuyến nghị dành cho từng mẫu xe.

Chủ xe cũng nên chú ý đến thời gian sử dụng, không chỉ quãng đường đã đi. Nếu xe ít vận hành trong thời gian dài, vẫn cần kiểm tra và thay dầu theo giới hạn thời gian mà nhà sản xuất quy định.

Kiểm tra dầu chính hãng và bảo dưỡng đúng lịch

Trước khi thay dầu, chủ xe nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra bao bì, nhãn mác và thông số kỹ thuật. Không nên chỉ dựa vào giá bán hoặc lời quảng cáo để đánh giá chất lượng dầu.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm dầu đáp ứng cấp độ nhớt và tiêu chuẩn được khuyến nghị cho động cơ. Việc sử dụng dầu không phù hợp có thể ảnh hưởng đến hiệu quả bôi trơn và độ bền của các chi tiết.

Để tránh lãng phí tiền bạc, chủ xe nên lưu lại lịch bảo dưỡng, theo dõi quãng đường di chuyển và trao đổi với đơn vị sửa chữa uy tín khi có dấu hiệu bất thường.

Thay dầu đúng thời điểm không chỉ giúp động cơ hoạt động ổn định mà còn hạn chế những khoản sửa chữa tốn kém. Quan trọng nhất, hãy ưu tiên hướng dẫn bảo dưỡng chính hãng thay vì máy móc áp dụng một mốc quãng đường cho tất cả các loại xe.