Thời điểm và cách xông nhà chuẩn để xả xui, đón may mắn, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình

Những thời điểm nên xông nhà tẩy uế

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, xông nhà từ lâu được xem là cách hữu hiệu để làm sạch không gian sống và cải thiện vận khí. Đặc biệt, khi chuyển vào nhà mới hoặc sau khi hoàn thành xây dựng, việc này giúp xua tan nguồn năng lượng tiêu cực, mang lại sự bình an cho gia chủ, tránh điềm xui và đón nhận sự khởi đầu thuận lợi.

Không chỉ vậy, xông nhà xả xui còn được thực hiện vào các dịp quan trọng như lễ khai trương cửa hàng, mở văn phòng, ngày 30 và mùng 1 Tết, ngày Vía Thần tài, Rằm tháng Giêng để cầu chúc một hành trình suôn sẻ, may mắn.

Việc dọn dẹp nhà cửa cuối năm không chỉ để chuẩn bị đón Tết mà còn là một phần quan trọng trong phong thủy, giúp thanh tẩy không gian, xóa bỏ năng lượng xấu. Sau khi hoàn tất việc dọn dẹp, xông nhà sẽ giúp tăng cường hiệu quả thanh tẩy và tạo năng lượng tích cực.

Ngoài ra, những người đang đối mặt với áp lực, vận rủi hoặc tinh thần bất ổn, thực hiện nghi thức này sẽ giúp tâm thư thái, loại bỏ cảm giác nặng nề, đồng thời thu hút năng lượng tích cực, cuộc sống từ đó thuận lợi hơn.

Xông nhà xả xui còn được thực hiện vào các dịp quan trọng như lễ khai trương cửa hàng, mở văn phòng, ngày 30 và mùng 1 Tết, ngày Vía Thần tài, Rằm tháng Giêng để cầu chúc một hành trình suôn sẻ, may mắn.

Theo phong thủy, xông nhà vào giờ hoàng đạo giúp xua tan điềm xấu, thu hút vận may và mang lại không gian sống tràn đầy năng lượng tích cực. Giờ Tý (từ 23h - 1h đêm). Giờ Mão (từ 5h - 7h sáng).

Cách xông nhà để mang lại bình an

Xông nhà bằng trầm hương

Thông tin trên Báo Lâm Đồng Điện tử, trầm hương là một loại gỗ quý hiếm, có hương thơm đặc biệt và cực kỳ dễ chịu, tạo cảm giác thoải mái cho người ngửi, có công dụng trừ tà, giải vía. Tùy thuộc vào từng loại trầm hương mà có cách xông nhà khác nhau, cụ thể như sau: Khi xông nhà bằng loại trầm hương này, bạn cần cho toàn bộ miếng trầm vào khay đốt, rồi đốt, bê trầm đi xung quanh nhà.

Trầm hương là một loại gỗ quý hiếm, có hương thơm đặc biệt và cực kỳ dễ chịu, tạo cảm giác thoải mái cho người ngửi, có công dụng trừ tà, giải vía.

Đối với trầm hương bột, bạn cho vào lò đốt rồi đổ bột trầm lên trên bề mặt than, quạt cho khói bốc lên, cho khói lan tỏa ra khắp nhà. Còn nụ trầm hương thì bạn chỉ cần đốt nụ và đặt lên đĩa cho hương thơm dần tỏa ra khắp nhà là được.

Cách xông nhà bằng muối

Trong phong thủy, muối có công dụng giúp xua đuổi tà khí, vận xui. Khi xông nhà bằng muối bạn làm theo các bước sau:

Cho muối trắng vào chảo hoặc nồi kim loại. Đổ cồn vào nồi hoặc chảo muối, châm lửa cho cháy. Khi đã cháy hết cồn, bạn cho toàn bộ muối vào túi rồi mang ra ngã ba đường bỏ đi.

Lưu ý: Bạn nên đóng hết các cửa để khi đốt muối đỡ bị tắt lửa, khi đốt xong phải mở cửa ra để đón năng lượng mới vào nhà.

Xông khô

Theo cổng thông tin điện tử Bệnh viện Lê Văn Việt, đốt thảo mộc trực tiếp trên lửa, thảo mộc khô để nguyên miếng (bồ kết, vỏ quế, vỏ bưởi...). Cũng có thể xay nhuyễn thành bột, ép thành que nhang (trầm hương) hoặc từng viên hình chóp nhọn, đốt trên lò than hồng nhỏ hoặc đốt trực tiếp trên viên hay nén nhang thảo mộc đó.

Có thể đặt một chỗ để hương thơm lan tỏa tự nhiên hoặc cầm mang đi khắp các góc trong nhà để lan tỏa nhanh và sâu hơn. Xông nhà theo cách nguyên tắc từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài.

Xông nhà bằng bồ kết

Bồ kết là một nguyên liệu có tác dụng trừ tà, tẩy uế hiệu quả theo dân gian xưa, có mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, bạn cần xông theo các bước sau:

Bồ kết là một nguyên liệu có tác dụng trừ tà, tẩy uế hiệu quả theo dân gian xưa, có mùi thơm nhẹ nhàng.

Đầu tiên bạn chuẩn bị một ít bồ kết, muối, lò than, quạt, nhang. Rửa bồ kết, để ráo, nướng trực tiếp lên lò. Bê lò than đi quanh nhà, quạt liên tục để duy trì than luôn nóng đỏ.

Tay bê lò than, đi khoảng 5-7 bước, rải vài hạt muối quanh nhà. Đi hết một vòng nhà, bạn đốt bó nhang, cầm đi ngược chiều đồng hồ, đi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Khi hết nhang, công việc xông nhà của bạn đã hoàn thành.

Lưu ý khi đốt bồ kết: Nên dùng quả bồ kết khô, sạch, không bị ẩm mốc. Quả kém chất lượng khi đốt có thể sinh ra khói gây hại cho đường hô hấp.

Cũng theo VTC News, bồ kết nên được đặt trên than hồng hoặc nguồn nhiệt ổn định để khói lan tỏa từ từ. Tránh đốt trực tiếp bằng lửa lớn vì dễ làm cháy khét, giảm mùi thơm tự nhiên. Không nên đốt quá nhiều cùng lúc để tránh khói dày đặc gây khó chịu.

Có thể kết hợp với vỏ cam, sả hoặc quế để tăng hương thơm và cảm giác dễ chịu trong không gian. Chỉ nên xông bồ kết 1-2 lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 10-15 phút là đủ. Việc lạm dụng có thể gây tác dụng ngược. Dù là nguyên liệu tự nhiên, việc đốt bồ kết vẫn tiềm ẩn một số rủi ro nếu sử dụng không đúng cách.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.