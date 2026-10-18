Thời điểm uống vitamin tổng hợp: Sáng hay tối có gì khác biệt?

Nội dung 1. Có thời điểm "tốt nhất" để uống vitamin tổng hợp không? 2. Sáng hay tối: Có gì khác biệt? 3. Nên uống thuốc này cùng với thức ăn không?

Vitamin tổng hợp giúp bổ sung các chất dinh dưỡng còn thiếu nhưng thời điểm uống có tạo nên sự khác biệt? Các chuyên gia cho rằng sự nhất quán là quan trọng nhất nhưng thời gian uống vẫn có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ và khả năng dung nạp thuốc.

1. Có thời điểm "tốt nhất" để uống vitamin tổng hợp không?

Không có một thời điểm cụ thể nào là tốt nhất cho tất cả mọi người. Điều quan trọng nhất là uống vitamin tổng hợp đều đặn. Việc uống vào cùng một thời điểm mỗi ngày có thể giúp nó trở thành một phần thói quen.

Theo chuyên gia Allison Christel, MSN, FNP-C, Giám đốc điều hành của PlantedRx, thời điểm tốt nhất để uống vitamin tổng hợp là bất cứ khi nào bạn nhớ ra. Sự đều đặn luôn tốt hơn việc uống đúng giờ.

2. Sáng hay tối: Có gì khác biệt?

Có thể uống vitamin tổng hợp vào buổi sáng hoặc buổi tối tùy lịch trình và phản ứng của cơ thể. Ảnh minh họa AI

Có thể uống vitamin tổng hợp vào buổi sáng hoặc buổi tối. Thời điểm tốt nhất thường phụ thuộc vào lịch trình hàng ngày và phản ứng của cơ thể.

Không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy uống vitamin tổng hợp vào buổi sáng tốt hơn về mặt sinh học so với uống vào buổi tối - Lauri Wright, RDN, giám đốc Chương trình Dinh dưỡng và phó giáo sư tại Trường Y tế Công cộng Đại học Nam Florida cho biết.

Tuy nhiên, một số chất dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến cảm giác. Andy Yurechko, MS, RDN, LDN, chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận tại Flawless Bloom chia sẻ: Vitamin nhóm B là các vitamin giúp giải phóng năng lượng và tốt nhất nên uống vào buổi sáng. Những vitamin này giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và một số người cảm thấy tỉnh táo hơn khi uống chúng vào đầu ngày.

Chuyên gia Allison Christel khuyên nên uống vitamin tổng hợp vào bữa sáng hoặc bữa trưa thay vì bữa tối, vì vitamin nhóm B có thể kích thích năng lượng và gây khó ngủ cho một số người.

3. Nên uống thuốc này cùng với thức ăn không?

Uống vitamin tổng hợp cùng thức ăn thường được khuyến khích. Cách này có thể cải thiện khả năng hấp thu và giúp ngăn ngừa tình trạng khó chịu ở dạ dày, buồn nôn.

Theo các chuyên gia:

Vitamin tổng hợp được hấp thu tốt nhất khi uống cùng thức ăn, đặc biệt là bữa ăn có chứa chất béo.

Các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K tốt nhất nên được dùng cùng thực phẩm giàu chất béo. Những thực phẩm này bao gồm trứng, sữa chua, quả bơ, các loại hạt hoặc sữa.

Uống vitamin cùng thức ăn cũng có thể giúp giảm khó chịu ở dạ dày, đặc biệt quan trọng đối với người lớn tuổi. Nếu cảm thấy khó chịu, nên uống vitamin tổng hợp trong bữa ăn thay vì trước hoặc sau bữa ăn.

Cần lưu ý rằng canxi có thể làm giảm hấp thu sắt, còn sắt liều cao có thể cản trở hấp thu kẽm. Nếu dùng thêm các sản phẩm bổ sung khoáng chất cùng với vitamin tổng hợp, uống cách nhau vài giờ có thể giúp cải thiện khả năng hấp thu.

Một số chất dinh dưỡng cũng có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt khi dùng ở liều cao. Ví dụ, canxi và sắt có thể tương tác với thuốc điều trị tuyến giáp, trong khi magie và kẽm có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu của một số loại kháng sinh.

Nếu lo ngại về tương tác giữa vitamin, khoáng chất và các loại thuốc đang sử dụng, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.

Tóm lại, có thể uống vitamin tổng hợp cùng với bữa ăn có chứa chất béo, vào thời điểm thuận tiện để duy trì thói quen mỗi ngày. Uống vitamin tổng hợp đều đặn và cùng với thức ăn giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng trong sản phẩm.