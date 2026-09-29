Thời điểm tốt nhất để ăn quả óc chó tốt cho não bộ

Nội dung 1. Tại sao thời điểm ăn quả óc chó lại quan trọng? 2. Nên ăn bao nhiêu quả óc chó mỗi ngày để cải thiện chức năng nhận thức? 3. Cách bổ sung quả óc chó vào thực đơn hằng ngày

Quả óc chó nổi tiếng là thực phẩm giàu acid béo omega-3, một chất dinh dưỡng quan trọng cho não bộ. Việc thưởng thức loại hạt này vào buổi sáng có thể giúp não bộ được tiếp thêm năng lượng đúng lúc.

Bên cạnh đó, hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong óc chó còn hỗ trợ bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi bị tổn thương, góp phần cải thiện trí nhớ và duy trì sự minh mẫn lâu dài.

1. Tại sao thời điểm ăn quả óc chó lại quan trọng?

Ăn quả óc chó rất tốt cho não bộ nhờ chứa nhiều acid béo omega-3 (ALA), chất chống oxy hóa và vitamin thiết yếu. Ảnh minh họa AI

Mặc dù các nghiên cứu chuyên sâu về thời điểm ăn cụ thể vẫn còn hạn chế nhưng việc thưởng thức quả óc chó vào những thời điểm nhất định trong ngày có thể mang lại những lợi ích bất ngờ. Chẳng hạn, bổ sung loại hạt óc chó vào bữa sáng sẽ giúp cơ thể tối ưu hóa hiệu suất nhận thức suốt cả ngày dài.

Nghiên cứu vào năm 2025 đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ khoảng 50 gram quả óc chó vào bữa sáng giúp cải thiện đáng kể thời gian phản ứng và khả năng ghi nhớ ở người trẻ tuổi so với các bữa ăn thông thường.

Bên cạnh đó, quả óc chó cung cấp chất béo không bão hòa, polyphenol và một số dưỡng chất được quan tâm về vai trò đối với sức khỏe não bộ. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn có óc chó có thể liên quan đến chức năng nhận thức.

Dẫu vậy, thời điểm thưởng thức không phải là yếu tố duy nhất cần bận tâm; thay vào đó, tính đều đặn trong khẩu phần ăn mới quan trọng. Việc duy trì thói quen bổ sung quả óc chó mỗi ngày sẽ giúp nuôi dưỡng sức khỏe não bộ lâu dài và góp phần hạn chế nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh về sau.

Lưu ý: Những người bị dị ứng với các loại hạt cây phải tránh ăn quả óc chó vì chúng có thể dẫn đến các phản ứng dị ứng nghiêm trọng và thậm chí là tử vong.

2. Nên ăn bao nhiêu quả óc chó mỗi ngày để cải thiện chức năng nhận thức?

Nghiên cứu năm 2020 cho thấy lượng quả óc chó được khuyến nghị tiêu thụ hàng ngày là 28 - 42 gram, tương đương 6 -10 quả óc chó.

Quả óc chó có thể cải thiện chức năng nhận thức vì chúng chứa các chất dinh dưỡng, bao gồm acid béo omega-3 có nguồn gốc thực vật, tác động trực tiếp đến tình trạng viêm và stress oxy hóa - hai nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm nhận thức.

Khoảng 50 - 60% bộ não được cấu tạo từ lipid. Trong số các lipid đó, 35% là acid béo omega-3. Acid alpha-linolenic (ALA) là một loại omega-3 có trong quả óc chó, mang lại những tác dụng thiết thực như:

Hỗ trợ sự hình thành các tế bào não mới

Củng cố các kết nối giữa các tế bào não hiện có

Tăng mức độ của các hóa chất bảo vệ não

Mức omega-3 thấp theo thời gian có thể làm cho các tế bào não co lại hoặc suy yếu, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh và suy giảm nhận thức.

Quả óc chó cũng chứa các chất dinh dưỡng khác có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức, bao gồm:

Polyphenol, chẳng hạn như flavonoid

Vitamin E

Melatonin

Các hợp chất hoạt tính sinh học

3. Cách bổ sung quả óc chó vào thực đơn hằng ngày

Để việc duy trì thói quen ăn quả óc chó trở nên dễ dàng và ngon miệng hơn, có thể áp dụng một số cách chế biến đơn giản sau:

Kết hợp vào bữa sáng: Trộn quả óc chó thái nhỏ vào bát sữa chua, yến mạch hoặc ngũ cốc nguyên hạt để tăng độ giòn bùi và bổ sung chất béo lành mạnh.

Làm món ăn nhẹ: Mang theo một lượng nhỏ quả óc chó đã bóc vỏ để thưởng thức vào giữa buổi sáng hoặc buổi chiều khi cần nạp nhanh năng lượng cho trí não.

Biến tấu trong món salad: Rắc thêm quả óc chó rang nhẹ lên các đĩa salad rau củ để tăng hương vị thơm ngon và bổ sung dưỡng chất tối đa cho bữa ăn.