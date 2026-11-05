Thời điểm ngủ giúp kiểm soát huyết áp, bảo vệ tim mạch

Huyết áp cao là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tim và tử vong trên toàn thế giới. Bên cạnh chế độ ăn uống, vận động và kiểm soát căng thẳng, giấc ngủ cũng đóng vai trò quan trọng đối với huyết áp.

Ngủ đủ giúp huyết áp giảm vào ban đêm

Hầu hết các hệ thống trong cơ thể đều hoạt động theo nhịp sinh học kéo dài 24 giờ, ảnh hưởng đến tiêu hóa, thân nhiệt, hormone và giấc ngủ.

Theo Eating Well, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Brannon Blount cho biết huyết áp cũng tuân theo nhịp điệu tự nhiên này, thường tăng sau khi thức dậy và giảm trong lúc ngủ. Lịch trình ngủ thất thường có thể phá vỡ quá trình điều hòa đó.

Ngủ đủ giấc, theo lịch trịnh ổn định tốt cho sức khỏe. Ảnh: AI

Huyết áp thường giảm khoảng 10-20% trong khi ngủ giúp hệ tim mạch có thời gian hoạt động ở mức áp lực thấp hơn. Tuy nhiên, một số người có mức giảm thấp hơn dự kiến khi ngủ. Tình trạng này có liên quan đến nguy cơ cao gặp các biến chứng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ và suy tim.

Ngủ đủ giấc, đều đặn giúp hỗ trợ nhịp sinh học, dù không bảo đảm huyết áp giảm theo đúng mô hình bình thường.

Ngủ quá ít hoặc quá nhiều đều không tốt

Thường xuyên ngủ thiếu giấc có thể cản trở quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể vào ban đêm, thời điểm nhịp tim chậm lại, mạch máu thư giãn và huyết áp giảm xuống.

Chuyên gia dinh dưỡng Veronica Rouse (Canada) cho biết ngủ đủ giúp hệ tim mạch có thời gian phục hồi, hỗ trợ điều hòa huyết áp. Ngược lại, ngủ hơn 9 tiếng mỗi đêm cũng có liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp cao hơn. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị duy trì thời lượng ngủ 7-9 tiếng mỗi đêm.

Nghiên cứu cũng ghi nhận người thường xuyên đi vào giấc ngủ trong khoảng 22-23h có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn so với người ngủ sau nửa đêm. Tuy nhiên, giờ đi ngủ phù hợp còn phụ thuộc vào thời điểm thức dậy và lịch sinh hoạt của mỗi người.

Những cách cải thiện giấc ngủ

Các chuyên gia khuyến nghị một số biện pháp để nâng cao chất lượng giấc ngủ:

- Duy trì giờ ngủ ổn định: Đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, kể cả cuối tuần, đồng thời bảo đảm ngủ đủ 7-9 tiếng.

- Tăng cường vận động: Hoạt động thể chất trong ngày giúp nhiều người dễ đi vào giấc ngủ hơn.

- Giảm căng thẳng: Dành 10-15 phút trước khi ngủ để viết ra những điều đang lo lắng, xác định vấn đề có thể giải quyết và lập kế hoạch cho ngày hôm sau.

- Tạo không gian thư giãn: Giảm ánh sáng, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, giữ phòng ngủ mát mẻ, tối và yên tĩnh.

- Tránh ăn quá no, uống cà phê, trà và rượu gần giờ ngủ: Những yếu tố này có thể gây khó chịu hoặc làm gián đoạn giấc ngủ.