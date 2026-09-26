Thời điểm nào tốt nhất để uống trà nghệ: Buổi sáng hay buổi tối?

Trà nghệ rất giàu curcumin, mang lại lợi ích đáng kể về khả năng chống viêm và chống oxy hóa. Việc uống trà nghệ thường xuyên có thể giúp cải thiện sức khỏe xương khớp, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, việc lựa chọn uống vào buổi sáng hay buổi tối tùy thuộc vào mục tiêu sức khỏe cá nhân và thói quen sinh hoạt hàng ngày.

1. Một số thời điểm uống trà nghệ có lợi cho sức khoẻ

1.1 Uống trà nghệ vào buổi sáng tốt cho tiêu hóa

Uống trà nghệ vào buổi sáng có thể giúp kích thích sản xuất dịch mật và giảm viêm ruột, từ đó hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả suốt cả ngày. Curcumin, hoạt chất chính trong nghệ, giúp gan sản xuất nhiều dịch mật hơn, loại dịch do gan tiết ra để phân giải chất béo từ thực phẩm và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Ngoài ra, đặc tính chống viêm của nghệ còn mang lại lợi ích cho những người mắc các bệnh lý tiêu hóa như bệnh viêm ruột (IBD).

Uống trà nghệ ấm vào buổi sáng còn giúp giảm đầy hơi và chướng bụng, thư giãn các cơ quan tiêu hóa, từ đó giảm tích tụ khí và tình trạng đầy hơi nhẹ. Việc uống một loại đồ uống ấm, không chứa caffeine ngay khi thức dậy như trà nghệ cũng giúp bổ sung nước nhẹ nhàng cho cơ thể và thúc đẩy hoạt động bình thường của đường ruột.

Uống trà nghệ buổi sáng có lợi cho sức khỏe tiêu hóa. Ảnh AI.

1.2 Uống trà nghệ vào buổi tối giúp hỗ trợ giấc ngủ

Mặc dù có thể không mang lại tác dụng trực tiếp lên giấc ngủ mạnh mẽ như melatonin hay các loại thực phẩm bổ sung hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên khác, nhưng trà nghệ có thể hỗ trợ giấc ngủ nhờ curcumin. Đây là hoạt chất có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và điều hòa một số cytokine.

Ngoài ra, trà nghệ thường không chứa caffeine và việc sử dụng một thức uống ấm nóng trước khi đi ngủ sẽ phát tín hiệu tự nhiên cho hệ thần kinh thư giãn và chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.

2.3 Tiêu thụ trà nghệ rải ra trong ngày giúp giảm viêm

Đối với tình trạng viêm, có thể chia nhỏ lượng nghệ và sử dụng trà nghệ rải rác trong ngày thay vì dùng một lần. Cách này được cho là giúp duy trì tác dụng chống viêm, đồng thời có thể góp phần hạn chế nguy cơ gặp tác dụng phụ. Một số dữ liệu cũng cho thấy việc chia nhỏ lượng sử dụng có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết ổn định hơn.

Mẹo tăng hấp thụ: Uống trà nghệ cùng bữa ăn có thể giúp cơ thể hấp thụ nghệ tốt hơn. Các nghiên cứu tại Mỹ chỉ ra rằng việc dùng thực phẩm bổ sung chứa nghệ cùng với các loại thực phẩm giàu chất béo sẽ giúp cải thiện khả năng hấp thụ. Do đó, để tối đa hóa lợi ích này, có thể thử thêm sữa nguyên kem vào trà hoặc có thể uống trà cùng bữa ăn có các thực phẩm như phô mai, cá hồi, bơ hoặc bít tết. Ngoài ra, có thể thêm tiêu đen (có chứa piperine), để tăng sinh khả dụng của curcumin.

2.4 Uống sau bữa ăn tốt cho đường ruột

Đặc tính kháng viêm tự nhiên của loại trà này có thể giúp giảm các triệu chứng như đầy hơi và chướng bụng. Bên cạnh đó, trà nghệ cũng giúp làm dịu tình trạng viêm nhiễm vốn có thể trở nên trầm trọng hơn sau khi tiêu thụ một số loại thực phẩm nhất định thực phẩm nhiều dầu mỡ, gia vị cay hay đồ uống chứa cồn…

3. Các tác dụng phụ cần lưu ý

Nhìn chung, uống trà nghệ ở mức độ vừa phải là an toàn. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ loại đồ uống nào khác, không nên lạm dụng trà nghệ. Uống quá nhiều, đặc biệt khi bụng đói, có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như đau dạ dày, tiêu chảy, buồn nôn, táo bón hoặc trào ngược axit. Trong một số trường hợp hiếm gặp, việc tiêu thụ nghệ với liều lượng rất cao có thể dẫn đến tổn thương gan.

Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi bổ sung lượng lớn nghệ vào chế độ ăn uống với các trường hợp mắc bệnh về gan, bị dị ứng với nghệ, đang mang thai hoặc cho con bú hay người mắc chứng rối loạn đông máu. Đối với trường hợp đang sử dụng bất kỳ loại thuốc trị bệnh hoặc thực phẩm chức năng cũng cần trao đổi với chuyên gia để được hướng dẫn, tránh các tương tác thuốc tiềm ẩn.