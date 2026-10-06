Thời điểm lạnh nhất đợt này ở Hà Nội: Trời có thể chuyển rét dưới 20 độ C

Hà Nội tiếp tục mát lạnh

Không khí lạnh đã khiến nhiệt độ toàn miền Bắc giảm đáng kể. Tại Hà Nội, sự oi nóng của những ngày trước đã được thay bằng tiết trời mát lạnh.

Hôm nay, 6/10, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội chỉ khoảng 27 - 28oC, có nắng vàng, gió nhẹ, rất dễ chịu, rất đẹp.

Khác với một số lần trước đây, khi không khí lạnh yếu chỉ làm nhiệt độ giảm ít và chỉ được một ngày, lần này thời tiết mát mẻ ở miền Bắc có thể duy trì trong những ngày tới, khiến Hà Nội vẫn có những ngày đúng chất mùa Thu.

Nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 6/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Thời điểm lạnh nhất là khi nào?

Thậm chí, Hà Nội được dự báo là sắp có thời điểm trời rét chứ không chỉ là mát lạnh. Đó là sáng sớm 7/10 - cũng được cho là thời điểm lạnh nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội.

Một số mô hình quốc tế hiện dự báo rằng nhiệt độ tại Hà Nội có thể xuống mức 19oC vào sáng sớm 7/10. Mà nhiệt độ 19oC là mức rét.

Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 7/10: Nhiều nơi trời rét. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhưng như vậy không có nghĩa là cả ngày 7/10 đều rét, mà "đúng chất Thu Hà Nội" tức là ban ngày vẫn nhiều nắng và nhiệt độ vẫn có thể ở mức 30oC.

Với dự báo như trên, có thể thấy sự chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm trở nên rõ ràng hơn: Đêm và sáng sớm se lạnh hoặc thậm chí hơi rét, nhưng ban ngày tăng nhiệt nhanh, rất ấm áp.

Khi thời tiết chuyển mát lạnh và khô hơn, người dân nên lưu ý uống nhiều nước ấm, đồng thời dùng kem dưỡng ẩm nếu da dễ khô nẻ; buổi sáng nếu phải ra ngoài sớm thì nên có áo khoác.