Thời điểm HLV Kim Sang Sik chia tay tuyển Việt Nam

Tương lai của HLV Kim Sang Sik đang xuất hiện biến số lớn sau quyết định điều chỉnh lịch thi đấu Asian Cup 2027 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể kết thúc hợp đồng với bóng đá Việt Nam trước khi giải đấu quan trọng nhất châu lục diễn ra, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận mới.

Theo Aju Press (Hàn Quốc), hợp đồng hiện tại của ông Kim với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ hết hạn vào tháng 2/2027. Ban đầu, thời điểm này gần như trùng với ngày kết thúc Asian Cup 2027. Tuy nhiên, quyết định hoãn giải đấu đã khiến kế hoạch hợp tác giữa hai bên đứng trước một tình huống hoàn toàn khác.

HLV Kim Sang Sik đối mặt tương lai bất định khi hợp đồng với VFF hết hạn vào tháng 2/2027, trong khi Asian Cup 2027 bị hoãn gần một năm. Ảnh: ASEAN United

AFC xác nhận Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, thay vì từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 như kế hoạch ban đầu. Như vậy, nếu không có thỏa thuận gia hạn, ông Kim sẽ hết nhiệm vụ tại tuyển Việt Nam khoảng 10 tháng trước khi đội bóng bước vào giải đấu.

Đây là tình huống khá trớ trêu. Khi ký hợp đồng vào tháng 5/2024, ông Kim được kỳ vọng dẫn dắt tuyển Việt Nam qua Asian Cup 2027 trước khi hai bên đánh giá lại quá trình hợp tác. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sau đó đáp ứng các điều kiện gia hạn nhờ những thành tích cùng bóng đá Việt Nam, trong đó có chức vô địch ASEAN Cup 2024 và HCV bóng đá nam SEA Games 33. Ông cũng đưa U23 Việt Nam giành HCĐ tại VCK U23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, Asian Cup bị hoãn khiến cột mốc đánh giá quan trọng nhất không còn nằm trong thời hạn hợp đồng. VFF sẽ phải lựa chọn giữa việc tiếp tục đặt niềm tin vào ông Kim dựa trên thành tích đã có hoặc xây dựng những tiêu chí đánh giá mới cho giai đoạn tiếp theo.

Theo Aju Press, quá trình thảo luận về hợp đồng mới có thể gắn với việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo VFF sau Đại hội khóa X dự kiến diễn ra ngày 4/1/2027. Điều này khiến tương lai của ông Kim càng khó được xác định sớm, bởi thời điểm Đại hội chỉ cách ngày kết thúc hợp đồng khoảng một tháng.

Một yếu tố khác là bản thân HLV Kim Sang Sik cũng cần tính toán tương lai. Sau hơn hai năm làm việc tại Việt Nam, ông đã tạo dựng được vị thế và có những thành công đáng kể ở cấp độ khu vực. Nếu không đạt được thỏa thuận mới, việc tìm kiếm một thử thách khác cũng là khả năng không thể loại trừ.

Dẫu vậy, chia tay không phải kịch bản được chờ đợi. Những gì ông Kim đã làm được là cơ sở để gia hạn. Việc tiếp tục duy trì một HLV hiểu rõ lực lượng, môi trường bóng đá Việt Nam và đã xây dựng được nền tảng thành tích cũng có giá trị riêng, nhất là khi đội tuyển cần chuẩn bị cho Asian Cup và những mục tiêu dài hạn hơn.

Vấn đề nằm ở chỗ tương lai HLV Kim Sang Sik sẽ quyết định sớm hay tiếp tục chờ đợi. Nếu để hợp đồng tiến sát ngày kết thúc mới giải quyết, đội tuyển có nguy cơ rơi vào thế bị động trong kế hoạch nhân sự và chuẩn bị chuyên môn.

HLV Kim Sang Sik đã mang đến những danh hiệu mà bóng đá Việt Nam rất cần sau giai đoạn khó khăn. Nếu ông chia tay vào tháng 2/2027, bóng đá Việt Nam sẽ phải tìm một người kế nhiệm và đối mặt với bài toán lớn về thành tích.