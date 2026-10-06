Thời điểm đưa 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm ra đấu giá

Đấu giá trong tháng 10

UBND TPHCM vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất tại 5 lô đất 1.K7.9.HH (trước đây là R1), 1.K7.5.HH (R2), 1.K7.6.HH (R3), 1.K7.8.HH (R4) và 1.K7.7.HH (R5) thuộc phường An Khánh.

5 lô đất trên thuộc khu đất 38,4 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trên 5 lô này có tổng cộng 3.790 căn hộ tại các khối R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc Khu tái định cư Bình Khánh. Các công trình được xây dựng bằng vốn ngân sách và hoàn thành từ năm 2015 nhưng nhiều năm không được đưa vào sử dụng.

TPHCM đấu giá 3.790 căn hộ tại các khối R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc Khu tái định cư Bình Khánh trong tháng 10.

Theo phương án, Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, tính từ ngày Chủ tịch UBND TPHCM ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến trong tháng 10. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất và giá trị công trình trên đất sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác định, thẩm định và phê duyệt theo quy định tại thời điểm tổ chức đấu giá.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất TPHCM cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện phương án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và thống nhất của hồ sơ, thông tin, số liệu, hiện trạng pháp lý về đất đai và tài sản gắn liền với đất đưa ra đấu giá, đồng thời bảo đảm các tài sản này đủ điều kiện đấu giá theo quy định.

Trước khi tổ chức đấu giá, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Thuế TPHCM, UBND phường An Khánh và các đơn vị liên quan rà soát ranh giới, diện tích, chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, hiện trạng và giá trị tài sản gắn liền với đất.

Các cơ quan cũng phải xác định, thẩm định và phê duyệt giá khởi điểm theo đúng trình tự, thẩm quyền, bảo đảm tính đúng, tính đủ và không để thất thoát tài sản Nhà nước.

Hồ sơ đấu giá phải công khai đầy đủ các điều kiện về đất đai, quy hoạch, đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, thời hạn nộp tiền trúng đấu giá, thời hạn sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Cuộc đấu giá chỉ được tổ chức sau khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định...

Lần này có thành công?

3.790 căn hộ tại các khối R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc Khu tái định cư Bình Khánh là một phần trong chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm. Sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, TPHCM giữ lại 2.924 căn để phục vụ tái định cư và cho phép đấu giá 3.790 căn trong số 5.626 căn còn lại nhằm thu hồi vốn Nhà nước.

Tới nay, 3.790 căn hộ ở Khu tái định cư Bình Khánh đã trải qua 4 lần đấu giá bất thành.

Năm ngoái, TPHCM đã chấp thuận chuyển đổi công năng các căn hộ này từ nhà tái định cư sang nhà ở thương mại và chia thành hai khối (R1, R2, R3 và R4, R5) để tổ chức đấu giá.

Trước khi đưa ra đấu giá trong tháng 10 này, 3.790 căn hộ này ở Khu tái định cư Bình Khánh đã trải qua 4 lần đấu giá bất thành.

Cụ thể, 3.790 căn hộ tái định cư này được TPHCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng. Tháng 2/2018, TPHCM đưa ra bán đấu giá lần 2, do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM (thuộc Sở Tư pháp) thực hiện, với mức giá khởi điểm hơn 9.100 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, phiên đấu giá thất bại vì không có ai mua.

Đến tháng 6/2021, TPHCM tiếp tục bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư này với giá 9.900 tỷ đồng. Khi đó, các căn hộ nói trên được chia làm 2 gói để bán đấu giá. Gói thứ nhất gồm 1.570 căn hộ thuộc lô R4 và lô R5, gói thứ hai gồm 2.220 căn thuộc các lô R1, R2 và R3. Do các gói đều có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng nên đối tượng nhắm đến là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Lần thứ 4, TPHCM tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ này vào năm 2023 nhưng cũng không thành công. Như vậy, cuộc đấu giá sắp tới sẽ là lần thứ 5 TPHCM tổ chức đối với 3.790 căn hộ tái định cư này.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Viết Hùng, Tổng giám đốc Công ty H Holdings cho biết, sẽ khó có thể trả lời chính xác là lần đấu giá thứ 5 có thành công hay không. Tuy nhiên theo ông, lần này, khả năng thành công cao hơn 4 lần trước.

3.790 căn hộ ở Khu tái định cư Bình Khánh bỏ hoang, cửa đóng then cài nhiều năm qua.

Theo ông Hùng, nguyên nhân 4 lần trước chưa thành công chủ yếu do quy mô lớn, giá trị cao, bán lô lớn hoặc bán trọn gói, làm giảm tính linh hoạt, trong khi khu này đã bỏ trống khá lâu, nhiều hạng mục xuống cấp.

"Còn lần đấu giá này, TPHCM đã điều chỉnh, chia thành nhiều nhóm nhỏ, thay vì bán gộp số lượng lớn căn hộ. TPHCM cũng cho phép điều chỉnh quy hoạch, tăng hiệu quả của dự án, chuyển mục đích qua nhà ở thương mại nhằm tăng sức hấp dẫn với nhà đầu tư", ông Hùng nói.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khiến doanh nghiệp chùn tay khi tham gia đấu giá 3.790 căn hộ ở Khu đô thị Thủ Thiêm là bài toán hiệu quả tài chính. Bởi chi phí ban đầu, chi phí cải tạo sửa chữa, chi phí quản lý, chi phí vốn vay hiện nay cao… khiến cho biên lợi nhuận đang là bài toán khó, thời gian thu hồi vốn lâu…

Sau khi đấu giá thành công, ông Hùng nhận định, dự án đã hình thành và bỏ hoang lâu nên sau khi trúng thầu, doanh nghiệp phải thực hiện khá nhiều công đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 phải kiểm định, sửa chữa, chỉnh trang, thay thế… các hạng mục đã xuống cấp. Tiếp đó là tái định vị lại sản phẩm để thu hút khách hàng. Cuối cùng mới triển khai công tác bán hàng từng giai đoạn.