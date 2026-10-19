Thời điểm ăn khoai lang có lợi cho sức khỏe nhất

Nội dung 1. Lợi ích khi ăn khoai lang vào bữa sáng và bữa trưa 2. Khi nào không nên ăn khoai lang? 3. Cách chế biến khoai lang để hấp thụ được nhiều vitamin nhất

1. Lợi ích khi ăn khoai lang vào bữa sáng và bữa trưa

Khoai lang chứa hàm lượng cao một số chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe tổng thể bao gồm vitamin A , vitamin B6, chất xơ và kali. Khoai lang cũng là nguồn cung cấp sắt, magie, đồng, phốt pho và các vitamin và khoáng chất khác.

Ăn khoai lang vào đầu ngày như bữa sáng hoặc bữa trưa có thể cung cấp năng lượng bền vững suốt cả ngày nhờ vào hàm lượng carbohydrate phức tạp tự nhiên của chúng.

Không giống như carbohydrate đơn giản, carbohydrate phức tạp là tinh bột và chất xơ mà cơ thể tiêu hóa chậm theo thời gian. Việc hấp thụ đường vào máu chậm hơn cho phép cơ thể sử dụng năng lượng dần dần, do đó đường đi vào máu với tốc độ ổn định hơn, tránh làm tăng đột biến lượng đường trong máu.

Ăn khoai lang vào bữa sáng giúp no lâu và ổn định đường huyết. Ảnh minh họa AI

Chất xơ trong khoai lang giúp hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no bằng cách làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, giữ thức ăn trong dạ dày lâu hơn. Cơ chế tiêu hóa chậm giúp no lâu hơn và ngăn ngừa ăn quá nhiều. Điều này rất có lợi cho việc kiểm soát cân nặng.

2. Khi nào không nên ăn khoai lang?

Mặc dù khoai lang thường được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng nó không phải là lựa chọn phù hợp cho tất cả mọi người. Nên tránh ăn khoai lang hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong trường hợp:

Bị dị ứng khoai lang: Ăn những thực phẩm gây dị ứng có thể dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng.

Cần tuân theo chế độ ăn ít chất xơ: Khoai lang có hàm lượng chất xơ cao nên những người cần thực hiện chế độ ăn ít chất xơ nên hạn chế ăn khoai lang.

Có nguy cơ bị sỏi thận: Khoai lang chứa hàm lượng oxalat cao, đây một hợp chất có thể góp phần hình thành sỏi thận.

3. Cách chế biến khoai lang để hấp thụ được nhiều vitamin nhất

Khoai lang chứa một lượng lớn beta-carotene, hợp chất thực vật mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Vitamin A cần thiết cho sức khỏe thị lực, chức năng miễn dịch và sức khỏe làn da.

Nấu chín khoai lang giúp beta-carotene (tiền chất của vitamin A) dễ hấp thụ hơn. Khoai lang nấu chín cung cấp khả năng hấp thụ carotenoid cao hơn khoảng 2,8 đến 3,4 lần so với khoai lang sống.

Nấu chín giúp ích nhờ vào sinh học thực vật. Beta-carotene được khóa tự nhiên bên trong thành tế bào cứng của khoai lang sống và hệ tiêu hóa chỉ có thể hấp thụ một phần. Việc nấu chín giúp cải thiện đáng kể khả năng hấp thụ beta-carotene từ khoai lang của cơ thể. Quá trình nấu chín bằng nhiệt giúp phá vỡ và làm mềm cấu trúc thành tế bào, giúp beta-carotene dễ hấp thụ hơn trong quá trình tiêu hóa.

Luộc khoai lang cả vỏ giúp giữ lại nhiều carotenoid và vitamin C hơn. Nướng khoai lang trong lò nướng giúp bảo quản tới 70% carotenoid

Ngoài ra, vì beta-carotene tan trong chất béo nên việc kết hợp ăn khoai lang với một lượng nhỏ chất béo lành mạnh như dầu ô liu có thể giúp cơ thể hấp thụ được nhiều vitamin A hơn.

Thành phần dinh dưỡng trong một cốc khoai lang nướng bao gồm: Lượng calo: 180; Chất béo: 0,3 g; Protein: 4 g; Carbohydrate: 41 g; Đường: 13 g; Chất xơ: 6,6 g; Natri: 72 mg; Kali: 950 mg; Canxi: 76 mg; Vitamin A: 1.920 microgam; Vitamin C: 39,2 mg; Beta-carotene: 23.000 microgam