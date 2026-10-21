Thời điểm 40.000 tấn dầu diesel rời Nga đến thị trường Mỹ và thế giới

Các bể chứa dầu tại cảng New York & New Jersey ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tân Hoa xã dẫn lời Tổng thống Putin ngày 21/10 cho biết tàu chở 40.000 tấn dầu diesel sẽ khởi hành trong vòng 2-3 ngày tới.

Bên cạnh đó, ông Putin cho biết Nga đang chuẩn bị vận chuyển dầu diesel bằng nhiều tàu chở dầu. Thông tin được nhà lãnh đạo Nga đưa ra trong cuộc gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Cung điện Konstantinovsky ở St. Petersburg.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump ngày 9/10. Hai bên dành nhiều thời gian trao đổi về triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày 9/10 tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế. Tuy nhiên, ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng không nêu chi tiết về thời gian cụ thể của các đợt giao hàng sau tháng 11, cơ chế thanh toán, doanh nghiệp tham gia hay những điều kiện thực hiện thỏa thuận.

Trong khi đó, Nga thông báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, cho phép xuất khẩu 500.000 tấn dầu diesel ra thị trường quốc tế.

Về diễn biến trên thị trường năng lượng toàn cầu, Nga tái khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ cũng như thị trường thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại buổi họp báo tổng kết năm 2025 ở Moskva ngày 19/12/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Cũng trong cuộc tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff ngày 21/10, Tổng thống Putin tuyên bố Nga quan tâm đến việc khôi phục quan hệ hợp tác kinh tế với Mỹ.

Theo ông Putin, Nga cũng sẵn sàng cung cấp phân bón với số lượng lớn cho thị trường Mỹ sau khi cho phép xuất khẩu dầu diesel.

Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng giá nhiên liệu trên thị trường thế giới đã giảm 5-6% sau thỏa thuận giữa Moskva và Washington về việc cung cấp dầu diesel của Nga.

Về phần mình, ông Witkoff cho rằng thỏa thuận giữa Mỹ và Nga về cung cấp dầu diesel là một minh chứng cho những kết quả có thể đạt được khi hai quốc gia cùng hợp tác. Ông Witkoff cảm ơn Tổng thống Putin vì quyết định cho phép xuất khẩu dầu diesel của Nga.