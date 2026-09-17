Thoát nước Hà Nội được cải thiện, nhiều điểm ngập năm 2025 không tái diễn

Khẩn trương tiêu thoát nước trên đường Võ Chí Công. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN

Tối 17/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù lượng mưa tích lũy rất lớn, kéo dài nhiều ngày và mực nước các nguồn tiêu ở mức cao, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vận hành ổn định. Tại khu vực trung tâm thành phố và các khu vực đã được đầu tư công trình khẩn cấp, công trình chống úng ngập cục bộ, không ghi nhận tình trạng úng ngập. Tại một số vị trí như Võ Chí Công và khu đô thị Ciputra chỉ xuất hiện nước láng nhẹ mặt đường trong thời gian mưa lớn và rút nhanh khi cường độ mưa giảm.

Riêng một số vị trí thấp, trũng tại khu vực phía Tây và Tây Nam thuộc lưu vực tiêu sông Nhuệ rút nước chậm do mực nước sông Nhuệ duy trì ở mức cao, làm chậm quá trình hạ mực nước trên hệ thống. Qua đối chiếu với tình trạng úng ngập năm 2025, có thể thấy các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập cục bộ sau khi đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả. Trong đợt mưa này, tại nhiều khu vực từng là trọng điểm úng ngập trong năm 2025 như: Phùng Hưng, chợ Hàng Da, Tông Đản, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Resco, Ecohome, Kẻ Vẽ, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao không ghi nhận tình trạng úng ngập.

Cùng với đó, cũng đối với một số khu vực năm 2025 thường xảy ra úng ngập kéo dài khi có mưa lớn, thời gian rút nước khoảng 4-10 giờ như Võ Chí Công, Ciputra, Hoa Bằng, Trần Bình, Phú Xá, khu vực Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Cổ Linh - Đàm Quang Trung..., trong đợt mưa vừa qua, tình trạng úng ngập được cải thiện rõ rệt, nước rút nhanh hơn sau khi cường độ mưa giảm, thời gian rút nước phổ biến khoảng 30 phút đến 2 giờ.

Theo ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, kết quả trên cho thấy năng lực thu gom, dẫn dòng, điều tiết và tiêu thoát nước của hệ thống đã được cải thiện, góp phần giảm phạm vi, mức độ và thời gian úng ngập so với năm 2025; đồng thời bước đầu khẳng định hiệu quả của việc đầu tư xử lý theo lưu vực, kết hợp vận hành đồng bộ hồ điều hòa, trạm bơm, cửa phai và hệ thống cống, mương hiện trạng.

Tuy nhiên, để nâng cao khả năng ứng phó với các trận mưa lớn, cực đoan vượt công suất thiết kế, thành phố cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình đầu mối, trục tiêu chính và hệ thống thoát nước, đặc biệt tại khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố. Trung tâm tiếp tục yêu cầu các đơn vị duy trì ứng trực, rà soát quy trình vận hành trạm bơm, cửa phai, cửa xả và hồ điều hòa, bảo đảm vận hành kịp thời, đồng bộ theo diễn biến mưa và mực nước trên hệ thống.

Theo ghi nhận, đến thời điểm 19h mặc dù đã ngớt mưa nhưng tại một số vị trí vẫn úng ngập. Cụ thể, lưu vực Sông Nhuệ gồm: Ngã ba Xa La đường 70 (khu vực bệnh viện K), các Hầm chui dân sinh 5,6 km 9+656 (Đại lộ Thăng Long); Khu dân cư tổ dân phố 10P; Khu vực nhà ở TT1, TT2; Chân cầu HH2 Dương Nội; Đường Quyết Thắng; Phố Phan Văn Trường (Từ số nhà 25- 131 trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa Học); hầm chui hữu sông Nhuệ. Lưu vực Sông Tô Lịch gồm: Đường Chiến Thắng; Khu tổng cục V Bộ Công An.

Trước tình hình đó, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã và đang bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập. Các cửa phai, trạm bơm được kịp thời vận hành đúng quy trình, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng. Cụ thể, Công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối Trạm bơm Yên Sở(20/20), Trạm bơm Bắc Thăng Long - Vân Trì(4/4), Trạm bơm Cổ Nhuế(4/4), Trạm bơm Đồng Bông 1(3/3),... để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Cũng trong ngày 17/9, để chủ động ứng phó với mưa gây ngập úng tại nhiều điểm trên các tuyến phố, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước triển khai phương án ứng phó theo kịch bản ở mức cao nhất; chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa; huy động hơn 2.500 lao động và trên 200 phương tiện, thiết bị ứng trực, khơi thông dòng chảy, tua vớt rác tại các cửa thu, bơm hỗ trợ tại các vị trí úng ngập và phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông.

Các trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa được vận hành phù hợp với diễn biến mưa và mực nước trên hệ thống; đồng thời phối hợp với các đơn vị thủy lợi vận hành Trạm bơm Đào Nguyên 25/25 máy, Cầu Sa 11/11 máy, Khê Tang 9/10 máy và Yên Nghĩa 7/10 máy để hỗ trợ hạ mực nước, tăng khả năng tiêu thoát nước đô thị. Đến 14h ngày 17/9, trên địa bàn thành phố đã ngớt mưa; nhiều điểm úng ngập đã rút nước, giao thông cơ bản trở lại bình thường.

Người dân gặp khó khăn khi đi qua điểm ngập nước. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Một số khu vực còn úng ngập hoặc nước đang tiếp tục rút gồm: Đại lộ Thăng Long tại các hầm 2, 5, 6 và hầm Km9+656; đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn từ cầu vượt An Khánh đến hầm 6; Triều Khúc; Tây Mỗ... Đối với các điểm còn úng ngập, Trung tâm tiếp tục yêu cầu các đơn vị bám sát hiện trường, khơi thông dòng chảy, tua vớt rác tại các cửa thu; tổ chức cảnh báo, phối hợp phân luồng giao thông; duy trì vận hành các trạm bơm đầu mối, trạm bơm hồ và công trình điều tiết để khẩn trương hạ mực nước, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Đối với khu vực Tố Hữu - Lương Thế Vinh, trong đợt mưa đã xảy ra úng ngập cục bộ. Nguyên nhân chủ yếu do mưa liên tục, kéo dài, lượng nước bổ sung vào hệ thống lớn; mực nước trong cống, mương và các hồ Phùng Khoang, Đồng Bông 2 duy trì ở mức cao, làm giảm dung tích điều hòa và khả năng tiêu thoát. Đồng thời, lưu lượng nước tập trung về đường Tố Hữu và hồ Đồng Bông 2 vượt khả năng tiếp nhận, tiêu thoát tức thời của hệ thống hiện trạng.

Trung tâm đã chỉ đạo vận hành tối đa các trạm bơm Đồng Bông 2 để hạ mực nước, bơm tiêu ra sông Nhuệ; duy trì lực lượng ứng trực, khơi thông cửa thu, phối hợp phân luồng giao thông và kiểm tra, rà soát hệ thống để đề xuất giải pháp khắc phục. Việc đưa hồ điều hòa Đồng Bông 2 và Trạm bơm Đồng Bông 2 vào khai thác đã bổ sung năng lực điều tiết, bơm tiêu cho lưu vực, góp phần giảm áp lực cho hệ thống hiện trạng. Đến 14h ngày 17/9, khu vực đã hết ngập, giao thông đi lại bình thường.