Thoát nghèo bền vững nhờ mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Hưng Khánh, Lào Cai

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt với những hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua việc triển khai các đề án về Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đa chùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản chuẩn nghèo đa chiều quốc gia nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các địa phương nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Bí thư chi bộ và Trưởng thôn Bản Khun, xã Hưng Khánh luôn quan tâm thăm hỏi, động viên gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế gia đình.

Cụ thể hóa chủ trương, chính sách trên đến với người dân ở một số địa phương của tỉnh Lào Cai đã có những kết quả khả quan và có chiều hướng tích cực.

Chúng tôi đến với gia đình bà Nguyễn Thị Chanh (73 tuổi) tại thôn Bản Khun, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai trước khung cảnh ngôi nhà đã được xây dựng khang trang, có tương đối đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Nhìn ngôi nhà ấy, không ai nghĩ rằng đây là một ngôi nhà của một gia đình từng là một hộ nghèo trong xã, không tấc đất cắm dùi theo đúng nghĩa.

Bà Chanh kể, chục năm qua gia đình tôi không có đất canh tác, suốt ngày làm thuê khắp xã để kiếm sống nuôi 3 miệng ăn vẫn không đủ, không có tiền dẫn đến nhiều năm liền nằm trong danh sách hộ nghèo của địa phương. Mãi về sau mới mua được ít ruộng, đất rừng để trồng cây, trồng lúa.

Mấy năm trước được sự quan tâm của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho gia đình tôi tiếp cận mô hình trồng dâu nuôi tằm để phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ hỗ trợ về vốn mà kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm và cả phân bón, cây con giống cũng hỗ trợ cho hộ nghèo như gia đình tôi. Nắm lấy cơ hội ấy, gia đình tôi quyết tâm đi vay 20 triệu đồng từ ngân hàng chính sách cùng với số tiền 20 triệu đồng kinh phí hỗ trợ của nhà nước, tôi xây dựng nhà nuôi tằm với diện tích 180 m2 để nuôi tằm, bán kén.

Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng dần về sau có kinh nghiệm hơn, gia đình cũng đã bán được những mẻ kén đầu tiên thu nhập mang lại cũng đảm bảo mỗi năm chừng 80 triệu đồng, có những năm làm ăn tốt, thời tiết ủng hộ thì cũng đạt được 100 triệu một năm. Khi thấy hiệu quả và làm ăn tốt từ chính sách của nhà nước, ngay năm đầu tiên, gia đình tôi đã tình nguyện làm đơn xin thoát nghèo và không hưởng chính sách của hộ nghèo nữa.

Một minh chứng cho thấy chính sách giảm nghèo được triển khai đúng lúc, kịp thời cùng với kết hợp mô hình phát triển kinh tế bền vững đã giúp cho không chỉ một mà nhiều hộ nghèo có thể vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình.

Ông Vũ Văn Nam - Trưởng thôn Ban Khun, xã Hưng Khánh cho biết: “Trong thôn chúng tôi hiện có 6 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo, trong chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình đã có 2 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo triển khai mô hình phát triển kinh tế đã thoát được nghèo trong năm 2026. Ngoài việc hỗ trợ của nhà nước cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thì trong thôn Bản Khun cũng tích cực vận động các hộ tập trung phát triển kinh tế như trồng cây măng bát độ, trồng dâu, chăn nuôi… mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Cùng với đó thôn cũng hỗ trợ ngày công lao động giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo làm nhà và một số công việc khác".

Bà Nguyễn Thị Chanh (73 tuổi) tại thôn Bản Khun, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai thoát nghèo nhờ trồng dâu nuôi tằm. Ảnh Đức Mậu

Thôn Bản Khun là địa phương chủ yếu là người dân tộc thiểu số với phát triển kinh tế chủ yếu trồng một số cây chủ lực như trồng lúa, tre măng bát độ, trồng quế, dâu tằm, cây chanh, cây mạch môn, sơn thục... và chăn nuôi như trâu, bò thương phẩm, nuôi lợn, gà.

Với chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đa chiều cùng với mô hình phát triển kinh tế đã giúp cho nhiều hộ gia đình thoát nghèo, không tái nghèo đảm bảo cuộc sống duy trì mức ổn định.

Công tác xây dựng mô hình nông nghiệp của xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai trong thời gian gần đây cũng đã đạt được một số kết quả khả quan tiêu biểu như mô hình trồng dâu nuôi tằm với diện tích khoảng 15,7 ha diện tích trồng dâu. Dự kiến trong năm 2026, sản lượng kén tằm đạt khoảng 17 tấn, với tổng doanh thu ước đạt trên 4 tỷ đồng. Những con số này cho thấy nghề trồng dâu nuôi tằm đang dần trở thành ngành kinh tế chủ lực, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu cũng như tập quán sản xuất của người dân nơi đây.