Thoát ế chưa được bao lâu, người đàn ông 35 tuổi tá hỏa khi bạn gái mới quen 'mở lời' vay 700 triệu đồng

Tôi tên Nhân, năm nay 35 tuổi, có công việc ổn định và thu nhập khá. Sau nhiều năm nỗ lực làm việc, tôi đã tích góp được một khoản tiền đáng kể, điều mà trước đây bản thân từng nghĩ phải dành cả đời mới có thể đạt được. Thế nhưng, đổi lại cho những thành quả ấy là quãng thời gian dài tôi gần như không dành chỗ cho chuyện tình cảm. Bạn bè vẫn thường đùa rằng tôi là người đàn ông có đủ mọi thứ, chỉ thiếu một người phụ nữ bên cạnh.

Ở độ tuổi ngoài 20, khi bạn bè bắt đầu yêu đương, lập gia đình, tôi lại mải mê học tập, xây dựng sự nghiệp và tìm kiếm cơ hội kiếm tiền. Tôi luôn nghĩ mình còn trẻ, chuyện yêu đương có thể để sau. Đến khi công việc và tài chính dần ổn định, nhìn lại, tôi đã bước sang tuổi 35.

Tôi không phải người có ngoại hình nổi bật, cũng chẳng giỏi ăn nói hay tạo sức hút với phụ nữ. Dù hiểu rằng điều kiện kinh tế là một lợi thế, tôi vẫn luôn có chút mặc cảm về bản thân. Điều tôi mong muốn là tìm được một người thực sự yêu thương mình, chứ không phải lựa chọn tôi chỉ vì thấy tôi có công việc tốt, thu nhập cao và tài chính vững vàng.

Người đàn ông 35 tuổi băn khoăn liệu bạn gái đến với mình vì tình cảm chân thành hay vì điều kiện kinh tế. Ảnh minh họa

Rồi gần đây, một cô gái xuất hiện và khiến tôi có những rung động đặc biệt. Sau nhiều năm không thực sự để tâm đến chuyện yêu đương, đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nghĩ đến việc xây dựng một mối quan hệ lâu dài, thậm chí tiến tới hôn nhân.

Chúng tôi khá hợp nhau, từ cách trò chuyện đến sở thích cá nhân. Điều khiến tôi có thiện cảm hơn là cô ấy dường như không đặt nặng chuyện tiền bạc. Mỗi lần đi ăn hay gặp gỡ, cô ấy thường chủ động đề nghị chia sẻ chi phí. Tôi cảm nhận được sự thoải mái, chân thành nên càng muốn gắn bó.

Sau một thời gian tìm hiểu và theo đuổi, tôi được cô ấy đồng ý trở thành người yêu. Niềm vui khi ấy thực sự khó diễn tả. Tôi nghĩ quãng đời độc thân của mình cuối cùng cũng khép lại. Bạn bè biết chuyện cũng không quên trêu chọc rằng "cây khô" cuối cùng đã chịu nở hoa.

Những ngày đầu yêu nhau, mọi thứ đều rất dễ chịu. Tôi có người để mong chờ tin nhắn, có những cuộc hẹn vào cuối tuần, có thể chia sẻ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy chưa kéo dài được bao lâu thì một tình huống bất ngờ khiến tôi bắt đầu suy nghĩ.

Bạn gái thông báo vừa mua một căn hộ chung cư. Tuy nhiên, đến đợt thanh toán đầu tiên, cô ấy lại chưa xoay xở đủ tiền. Sau một hồi ngập ngừng, cô ấy hỏi liệu tôi có thể cho vay gần 700 triệu đồng để hoàn tất khoản thanh toán này hay không. Cô ấy nhấn mạnh đây là tiền vay, không phải nhờ cho, đồng thời hứa sẽ hoàn trả dần khi có điều kiện.

Về khả năng tài chính, tôi hoàn toàn có thể đáp ứng số tiền đó. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là thời điểm cô ấy đưa ra lời đề nghị. Chúng tôi vừa mới chính thức yêu nhau, vậy mà ngay sau đó đã xuất hiện một khoản vay lên tới hàng trăm triệu đồng. Tôi không khỏi tự hỏi liệu cô ấy nhận lời yêu vì thực sự có tình cảm với tôi, hay bởi đang cần một người có khả năng hỗ trợ tài chính?

Tôi biết nếu kể chuyện này ra, có thể nhiều người sẽ cho rằng tôi quá tính toán, yêu nhau mà còn nghi ngờ đối phương, hoặc đã không tin thì không nên bắt đầu mối quan hệ. Nhưng tôi thực sự không thể gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Ở tuổi 35, tôi không còn muốn yêu đương theo kiểu vui vẻ đến đâu hay đến đó. Tôi cần một mối quan hệ nghiêm túc, có sự tin tưởng và hướng đến tương lai lâu dài. Với tôi, chuyện tiền bạc trong hôn nhân cũng rất quan trọng. Tôi sẵn sàng giao phần lớn thu nhập cho vợ quản lý sau khi kết hôn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải biết người phụ nữ ấy đến với mình bằng tình cảm chân thành.

Lời đề nghị vay gần 700 triệu đồng ngay sau khi xác lập quan hệ khiến chuyện tình cảm của cặp đôi đứng trước thử thách. Ảnh minh họa

Tôi cũng hiểu mình không có nhiều lợi thế về ngoại hình hay khả năng giao tiếp. Nếu phải kể ra điều gì khiến bản thân tự tin nhất, có lẽ chỉ là công việc và năng lực kiếm tiền. Vì thế, đôi lúc tôi tự hỏi liệu có phải sự tự ti ấy đang khiến mình nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tiêu cực. Biết đâu cô ấy thực sự yêu tôi, còn việc hỏi vay tiền chỉ đơn giản là vì đang gặp khó khăn?

Thực tế, tôi không phản đối chuyện hai người yêu nhau hỗ trợ nhau về tài chính. Nếu tình cảm đủ chân thành, tôi không tiếc tiền giúp đỡ người mình thương. Điều tôi lo sợ là sự giúp đỡ ấy có thể trở thành lý do khiến một người đến với mình, thay vì tình yêu thực sự. Đặc biệt, lời đề nghị vay gần 700 triệu đồng lại xuất hiện ngay sau khi cô ấy đồng ý yêu.

Tôi từng đọc không ít câu chuyện về những người đàn ông bị người yêu lợi dụng tiền bạc. Ban đầu, mọi thứ đều xuất phát từ những lý do rất hợp lý như giúp đỡ lúc khó khăn, hỗ trợ khi cần thiết. Nhưng sau khi nhận được tiền, người vay liên tục trì hoãn việc trả nợ, thậm chí biến mất khỏi cuộc đời đối phương. Tôi không muốn bản thân trở thành một trường hợp tương tự.

Hiện tại, tôi đang phân vân giữa nhiều lựa chọn. Nếu đồng ý cho vay, tôi có thể yêu cầu lập giấy tờ xác nhận khoản tiền và thời hạn hoàn trả. Tuy nhiên, nghĩ đến cảnh người yêu phải ký giấy vay nợ với nhau, tôi lại cảm thấy ngượng ngùng. Liệu việc làm rõ mọi thứ như vậy có khiến mối quan hệ trở nên thực dụng, thiếu sự tin tưởng?

Một phương án khác là thẳng thắn từ chối. Tôi muốn quan sát phản ứng của cô ấy để hiểu rõ hơn về tình cảm của đối phương. Nếu chỉ vì không được cho vay tiền mà cô ấy thay đổi thái độ, giận dỗi hoặc dần xa cách, có lẽ tôi sẽ phần nào tìm được câu trả lời cho những nghi ngờ của mình.

Dù vậy, tôi cũng sợ cách làm này có thể khiến cô ấy tổn thương. Nếu bạn gái thực sự yêu tôi và đang cần giúp đỡ, việc tôi từ chối có thể khiến cô ấy thất vọng, cho rằng tôi là người không sẵn lòng chia sẻ với người mình thương. Tôi càng không muốn đánh mất một người mà bản thân đã phải mất rất nhiều năm mới tìm được cảm giác rung động.

Tôi nên ứng xử thế nào trong tình huống này? Có nên cho bạn gái vay tiền nhưng yêu cầu giấy tờ rõ ràng, hay thẳng thắn từ chối để có thêm thời gian kiểm chứng tình cảm? Mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người.