Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 23/11, nối dài đà phục hồi từ mức thấp nhất 14 tháng khi lực mua bắt đáy quay trở lại sau đợt bán tháo mạnh tuần trước. Giới đầu tư đang chờ số liệu lạm phát của Mỹ để tìm thêm tín hiệu về định hướng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Thoát đáy của 14 tháng, giá vàng thế giới nối dài đà phục hồi. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 3.645,29 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ đứng ở mức 3.644,70 USD/ounce.

Theo các nhà giao dịch, định hướng chính sách của Fed tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường. Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho biết hôm 23/11 rằng lạm phát duy trì ở mức cao đang tiếp tục hướng ngân hàng trung ương Mỹ tới một chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Ông nhấn mạnh tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào các số liệu kinh tế sắp công bố.

Mỹ sẽ công bố Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vào ngày 25/11. Đây là thước đo quan trọng mà Fed theo dõi sát trong quá trình hướng tới mục tiêu lạm phát 2%. Theo công cụ FedWatch của sàn giao dịch CME, thị trường đang định giá khả năng 95% Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng 12.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, loại tài sản không sinh lợi tức. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư.

Tại châu Âu, ông Gediminas Simkus, nhà hoạch định chính sách người Litva, cho rằng một đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào tháng 12 có thể không đủ để kiểm soát hoàn toàn lạm phát. Tuy nhiên, theo ông, việc tiến hành thêm một bước đi tiếp sau đó chưa phải là vấn đề cấp thiết, bởi các tác động vòng hai đáng lo ngại chỉ đang hình thành dần dần.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,2% lên 43,55 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,4% lên 1.330,42 USD/ounce và giá palađi tăng 0,6% lên 898,95 USD/ounce.