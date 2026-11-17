Trao bảng tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình.

Ngày 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thoại Sơn tổ chức chương trình trao quà an sinh xã hội. Trong đó, 13 căn nhà Đại đoàn kết được triển khai xây dựng với tổng kinh phí 750 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ 10 căn, trị giá 600 triệu đồng; Công ty Cổ phần TBS Thoại Sơn cùng nhà hảo tâm hỗ trợ 2 căn, trị giá 120 triệu đồng; gia đình bà Xuân Đặng hỗ trợ 1 căn, trị giá 30 triệu đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 61 phần quà gồm gạo, mì và nhu yếu phẩm, trị giá hơn 20 triệu đồng; tặng 50 thẻ bảo hiểm y tế trị giá hơn 27 triệu đồng cho học sinh nghèo. Ngân hàng VietinBank Chi nhánh An Giang (Phòng giao dịch Thoại Sơn) hỗ trợ 20 triệu đồng để chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.