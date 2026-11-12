Thoại Sơn giải ngân hơn 10,5 tỉ đồng vốn đầu tư công

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Thoại Sơn.

Ngày 12/11, đoàn công tác Thường trực Đảng ủy xã Thoại Sơn kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Trong 4 dự án, tuyến đường bờ Bắc Kênh E, đoạn từ cầu Vàng đến cầu Kênh E, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, giải ngân 1,424 tỉ đồng trên tổng vốn 1,466 tỉ đồng.

Ba dự án còn lại gồm nâng cấp tuyến bờ Bắc và bờ Nam kênh Thoại Giang 2, xây dựng bờ kè kênh Cống Vong, đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến đường Lê Văn Tám, đã giải ngân lần lượt 4,706 tỉ đồng, 2,948 tỉ đồng và 1,438 tỉ đồng.

Địa phương tiếp tục rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành công trình đúng kế hoạch, phục vụ nhu cầu dân sinh.