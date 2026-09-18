Thoái hóa cổ đa tầng, người đàn ông 47 tuổi đối mặt nguy cơ liệt

Trì hoãn phẫu thuật, bệnh tiến triển gây chèn ép tủy

Cách đây 4 năm, anh Chính, 47 tuổi, Hà Nội, được phát hiện thoái hóa cột sống cổ đa tầng từ C3 đến C6 và có chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, lo ngại phẫu thuật cột sống cổ có thể ảnh hưởng đến vận động, anh lựa chọn điều trị nội khoa và trì hoãn can thiệp.

Theo người bệnh, trong quá trình thăm khám tại nhiều cơ sở y tế, anh được tư vấn có thể phải trải qua 2 lần phẫu thuật: một lần thay đĩa đệm, xử lý thoát vị gây chèn ép và một lần loại bỏ phần xương gây chèn ép thần kinh. Việc phải trải qua nhiều cuộc mổ khiến anh lo lắng và chưa sẵn sàng can thiệp.

Thời gian gần đây, tình trạng bệnh tiến triển. Cổ anh căng cứng, tay trái yếu dần. Điều trị nội khoa không cải thiện, anh đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thăm khám.

Hình ảnh hẹp sống cổ trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy tình trạng hẹp ống sống cổ do thoái hóa đa tầng, gây đau cổ và yếu tay trái. Tổn thương đã gây chèn ép tủy sống, đặt ra yêu cầu phải giải phóng chèn ép và xử lý nguyên nhân gây hẹp.

PGS.TS.BS Hà Kim Trung, Phó Giám đốc Y khoa Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, với tình trạng thoái hóa gây hẹp ống sống từ C3 đến C6, thông thường có thể cần hai đường tiếp cận để vừa giải phóng chèn ép vừa đảm bảo độ vững cột sống.

Theo chuyên gia, đường mổ cổ sau phải bóc tách hệ thống cơ, gân phía sau cổ và khó tiếp cận, xử lý triệt để những tổn thương chèn ép nằm ở phía trước tủy.

Đường mổ cổ trước giải phóng chèn ép, làm vững cột sống

PGS.TS.BS Hà Kim Trung cho biết, với trường hợp của anh Chính, ê-kíp lựa chọn đường mổ cổ trước. Các bác sĩ cắt bỏ thân đốt sống, loại bỏ đĩa đệm và tổ chức vôi hóa gây chèn ép, sau đó đặt xương nhân tạo trong lồng titan và cố định bằng nẹp vít.

Mục tiêu của phương pháp là giải phóng chèn ép tủy, loại bỏ nguyên nhân gây hẹp đồng thời tạo sự vững chắc cho cột sống. Nhờ đó, các bước xử lý tổn thương được thực hiện trong một lần phẫu thuật thay vì phải tiến hành theo nhiều cuộc mổ.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

“Với hẹp ống sống cổ đa tầng, mục tiêu phẫu thuật là giải phóng chèn ép tủy, loại bỏ nguyên nhân gây hẹp và đảm bảo độ vững cột sống”, PGS.TS.BS Hà Kim Trung nói.

Ở bệnh nhân này, tổ chức xương bị vôi hóa, xơ cứng khiến việc bóc tách và loại bỏ tổ chức chèn ép khó khăn hơn. Ê-kíp sử dụng hệ thống C-arm 3D để hỗ trợ xác định chính xác vị trí tổn thương, kiểm tra vị trí dụng cụ trong quá trình phẫu thuật, hạn chế ảnh hưởng đến các cấu trúc thần kinh quan trọng.

Bệnh nhân phục hồi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật do PGS.TS.BS Hà Kim Trung cùng ê-kíp thực hiện. Song song với phẫu thuật, ê-kíp gây mê hồi sức triển khai chiến lược phục hồi sớm ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) trước, trong và sau mổ.

Người bệnh được đánh giá, tối ưu sức khỏe trước phẫu thuật; lựa chọn phương pháp gây mê và theo dõi phù hợp trong mổ; kiểm soát đau, dinh dưỡng, vận động và phục hồi chức năng sớm sau phẫu thuật.

Sau mổ, tình trạng đau và cứng cổ của anh Chính không còn. Cơ lực tay trái cải thiện rõ rệt, khả năng vận động linh hoạt hơn. Người bệnh có thể trở lại các hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

"Thoái hóa cột sống cổ đa tầng có thể gây hẹp ống sống và chèn ép tủy, ảnh hưởng đến chức năng vận động. Khi xuất hiện các biểu hiện như đau, cứng cổ kéo dài, yếu tay hoặc rối loạn vận động, người bệnh cần được thăm khám để đánh giá mức độ tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, thay vì kéo dài tình trạng trì hoãn can thiệp khi đã có dấu hiệu thần kinh", PGS.TS.BS Hà Kim Trung khuyến cáo.

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