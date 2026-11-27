LĐLĐ tỉnh hướng dẫn về ký kết TƯLĐTT tại Công ty TNHH Ligaden Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Văn Thứ(CTV)

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh trực tiếp quản lý 199 công đoàn cơ sở (CĐCS) với hơn 14.200 đoàn viên. Trong đó, khối doanh nghiệp có 127 CĐCS, 8.570 đoàn viên; khối sự nghiệp có 57 CĐCS, 5.373 đoàn viên; còn lại là khối hợp tác xã và nghiệp đoàn. Xác định thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và ký kết TƯLĐTT là những giải pháp quan trọng để bảo đảm quyền lợi người lao động, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ. Đây là dịp để công nhân trực tiếp bày tỏ nguyện vọng, đề xuất những vấn đề liên quan đến tiền lương, chế độ, điều kiện làm việc và giám sát việc thực hiện các cam kết của doanh nghiệp.

Bà Thái Thị Mai, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho biết: LĐLĐ luôn phát huy vai trò hỗ trợ, đồng hành với CĐCS thực hiện việc hướng dẫn, nâng cao chất lượng trong đối thoại, thương lượng tập thể, tập trung vào những vấn đề thiết thực như tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó, thường xuyên nắm tình hình, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp ký kết, đánh giá TƯLĐTT; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả người sử dụng lao động và người lao động về trách nhiệm thực hiện các cam kết, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

LĐLĐ tỉnh hướng dẫn về ký kết TƯLĐTT tại Công ty Cổ phần Satoen Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Văn Thứ (CTV)

Năm 2026, 100% đơn vị thuộc khối sự nghiệp có CĐCS đã ban hành quy chế dân chủ và tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức; 85,8% doanh nghiệp ngoài nhà nước có CĐCS ban hành quy chế dân chủ; 92,4% doanh nghiệp có CĐCS tổ chức hội nghị người lao động và 85,8% doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Toàn tỉnh có 98/119 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tham gia thương lượng, ký kết TƯLĐTT, đạt 82,3%. Trong đó, có 52 doanh nghiệp đưa nội dung hỗ trợ bữa ăn ca vào thỏa ước, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm sức khỏe cho công nhân.

Từ những nội dung thương lượng, TƯLĐTT đang từng bước trở thành công cụ thiết thực để bảo vệ quyền lợi người lao động, đồng thời tạo sự đồng thuận trong doanh nghiệp. Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Goodfaith Việt Nam, xã Mai Sơn, trong tổng số 750 công nhân lao động, đã có 705 người tham gia tổ chức công đoàn. Công ty thực hiện ký TƯLĐTT ngay sau khi người lao động ký hợp đồng lao động, tạo cơ sở để các bên thống nhất và thực hiện những chế độ, chính sách liên quan. Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn công ty, chia sẻ: Năm 2026, Công đoàn đã thương lượng với Ban Giám đốc điều chỉnh mức hỗ trợ tiền ăn ca từ 19.000 đồng lên 25.000 đồng/suất, đồng thời bổ sung ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương cho công nhân. Thỏa ước góp phần bảo đảm các chế độ phúc lợi, quyền lợi của người lao động, đồng thời quy định rõ trách nhiệm về kỷ luật lao động, tiến độ sản xuất, tạo sự thống nhất trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Công nhân được tư vấn về BHXH, BHYT.

Những thay đổi từ thỏa ước được người lao động trực tiếp cảm nhận qua từng chế độ, chính sách. Chị Lò Thị Hương, xã Mai Sơn, công nhân Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Goodfaith Việt Nam, cho biết: Tham gia tổ chức công đoàn và được hưởng các quyền lợi theo TƯLĐTT, chúng tôi yên tâm hơn khi làm việc. Công nhân có bữa ăn ca, được nghỉ lễ hưởng nguyên lương; khi có thắc mắc về chế độ, chính sách cũng được Công đoàn tư vấn, hỗ trợ. Hơn nữa, làm việc gần nhà giúp tôi thuận lợi chăm sóc gia đình.

Tuy nhiên, việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT giữa các doanh nghiệp vẫn chưa đồng đều. Một số doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp mới thành lập còn lúng túng trong tổ chức đối thoại, xác định nội dung thương lượng. Kỹ năng, phương pháp thương lượng của một bộ phận cán bộ CĐCS còn hạn chế; một số bản thỏa ước nội dung còn chung chung; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở một số đơn vị chưa thường xuyên. Để khắc phục những hạn chế trên, LĐLĐ tỉnh đã tăng cường phân công cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, thành lập các tổ công tác tư vấn, hỗ trợ CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Trong năm 2026, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ, hướng dẫn tại 15 doanh nghiệp, ký mới và ký lại 24 bản thỏa ước.

Ca sản xuất tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Goodfaith Việt Nam.

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc CĐCS thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT”; tăng cường tư vấn, hỗ trợ kỹ năng đối thoại, thương lượng cho cán bộ công đoàn. Trọng tâm là nâng cao chất lượng các điều khoản, chú trọng những nội dung có lợi hơn cho người lao động và tăng cường giám sát việc thực hiện sau ký kết. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong kết nối, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, hài hòa lợi ích với doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động ổn định, tiến bộ và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững.