Trả lời: Luật sư Nguyễn Thị Hảo – Trưởng Văn phòng Luật sư Hảo Anh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Theo quy định tại khoản 2 Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015 thì trong trường hợp bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trong vụ việc của bạn, các bên đã thỏa thuận về mức tiền phạt cọc là 500 triệu đồng nếu bên nhận đặt cọc (bên bán xe ô tô) từ chối giao kết hợp đồng mua bán xe ô tô. Theo quy định tại khoản 2 Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015 thì thỏa thuận phạt cọc này là phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo quy định mới tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 03/2026/NQ-HĐTP ngày 18/8/2026 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về đặt cọc: “2. Trường hợp bên đặt cọc và bên nhận đặt cọc thỏa thuận mức tiền phạt cọc vượt quá giá trị của hợp đồng được bảo đảm giao kết hoặc thực hiện thì Tòa án xem xét, quyết định mức tiền phạt cọc không vượt quá giá trị của hợp đồng tại thời điểm xét xử sơ thẩm”.

Như vậy, mặc dù việc thỏa thuận phạt cọc không vi phạm pháp luật, nhưng mức phạt cọc khi bên nhận đặt cọc từ chối giao kết hợp đồng cần căn cứ vào giá trị của hợp đồng được bảo đảm giao kết.

Trong trường hợp này, giá trị hợp đồng mua bán xe ô tô là 350 triệu đồng, nhưng mức phạt cọc là 500 triệu đồng, cao hơn giá trị của hợp đồng mua bán xe ô tô. Bạn cần khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc bên nhận đặt cọc phải trả cho bạn tiền phạt cọc theo thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc. Nếu tại thời điểm xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp, giá trị của hợp đồng mua bán xe ô tô vẫn là 350 triệu đồng thì mức tiền phạt cọc tối đa mà bạn nhận được từ bên nhận đặt cọc là 350 triệu đồng.