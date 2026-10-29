Thỏa thuận thương mại Australia - EU đối mặt với nguy cơ đổ vỡ

Thực trạng này đã khiến Thủ tướng Anthony Albanese lên tiếng chỉ trích gay gắt các đảng đối lập vì đã đặt lợi ích chính trị lên trên tương lai kinh tế của đất nước.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu tại Sydney. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, FTA giữa Australia và EU đã hoàn tất đàm phán vào tháng 3/2026 sau 8 năm thương thảo ròng rã, nhưng đến nay vẫn chưa được Quốc hội Australia phê chuẩn.

Chính phủ của Thủ tướng Albanese cho biết thỏa thuận này có thể mang lại giá trị thương mại lên tới 30 tỷ AUD (khoảng 21,17 tỷ USD), giúp 98% hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu của Australia được miễn thuế, qua đó bơm thêm 10 tỷ AUD cho nền kinh tế quốc gia. Đổi lại, EU sẽ dỡ bỏ hoặc cắt giảm dần thuế quan đối với thực phẩm, khoáng sản thiết yếu và hàng công nghiệp của Australia. Ở chiều ngược lại, người tiêu dùng trong nước sẽ được tiếp cận thực phẩm, rượu vang, ô tô và quần áo châu Âu với giá rẻ hơn, giúp kiềm chế lạm phát.

Tuy nhiên, văn kiện này đang gặp rào cản lớn tại cơ quan lập pháp Australia. Việc Liên đảng đối lập và đảng Xanh cho đến nay vẫn từ chối cam kết ủng hộ đồng nghĩa với việc Chính phủ Australia không thể hội đủ số phiếu cần thiết để phê chuẩn. Lãnh đạo đảng Quốc gia Matt Canavan và lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor đồng loạt chỉ trích đây là một "thỏa thuận tồi tệ" và cho rằng hai bên cần phải đàm phán lại từ đầu. Các nghị sĩ đối lập và các nhóm nông dân tỏ ra hoài nghi về việc liệu ngành nông nghiệp và sản xuất thép có thực sự được hưởng lợi hay không, đồng thời cáo buộc EU đã chèn ép Australia bằng hàng loạt điều khoản bất bình đẳng.

Phản ứng trước những rào cản này, phát biểu trước báo giới ngày 29/10, ông Albanese cảnh báo việc ngăn chặn thỏa thuận trên sẽ làm suy yếu vị thế của một nền kinh tế định hướng xuất khẩu như Australia. Người đứng đầu Chính phủ Australia nhấn mạnh thật đáng kinh ngạc khi các nguyên tắc thương mại tự do và công bằng lại bị đặt dấu hỏi ngay trong nước, đặc biệt khi quốc gia này là một lục địa đảo, nơi tăng trưởng kinh tế và năng suất phụ thuộc sống còn vào hội nhập quốc tế. Ông Albanese cũng thách thức quan điểm của đảng Tự do thuộc Liên đảng đối lập, cho rằng việc họ từ chối ủng hộ dự luật này đang đi ngược lại và xóa bỏ chính triết lý thị trường tự do mà đảng này luôn tuyên bố theo đuổi.