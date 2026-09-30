Tác giả: Laurence J. Kotlikoff/1980 Books-NXB Công Thương

Quy luật của tiền

Cuốn sách mang đến cái nhìn thực tế và khoa học về cách con người có thể tối ưu hóa các quyết định tài chính - từ chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư cho đến công việc, hôn nhân hay lựa chọn nhà ở… để đạt được mức sống bền vững và hạnh phúc hơn trong dài hạn.

Thoả thuận tài sản trước hôn nhân mang lại điều gì?

Chỉ khoảng 10% các đôi làm việc này trước khi nói “Tôi đồng ý”. Lời khuyên của tôi: Nếu bạn sắp kết hôn, hãy là một phần của 10% đó.

Thoả thuận trước hôn nhân về việc chia tài sản của bạn trong hôn nhân

Thoả thuận tiền hôn nhân về cơ bản là thoả thuận ly hôn tiên tiến, đặt ra những điều kiện nếu bạn chia tay. Chỉ khoảng 10% các cặp đôi làm việc này trước khi nói “Tôi đồng ý”. Lời khuyên của tôi: Nếu bạn sắp kết hôn, hãy là một phần của 10% đó. Nói rõ điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ly hôn, trớ trêu thay, bạn có thể không làm như vậy.

Hãy tưởng tượng vợ sắp cưới của bạn, Nancy, muốn bạn hỗ trợ cô ấy học tập tại nhà xác, chi phí 40.000 đôla. Cô ấy cũng muốn bạn đầu tư cho một chiếc xe tang Cadillac XTS mới trị giá 50.000 đôla. Cô nói rằng xe tang có công dụng như một nơi trú tạm, vì có nhiều chỗ để ngủ ở phía sau.

Ồ, và cô ấy muốn bạn mua một căn nhà du lịch trị giá 65.000 đôla, có công dụng làm một phòng tang lễ. Kế hoạch của cô là buộc móc nhà du lịch với xe tang và biến tang lễ trở thành một sự kiện xúc động. Khi dịch vụ kết thúc, những người được tập hợp sẽ xuống xe tại khu mộ.

Vì bạn sẽ phải vay rất nhiều tiền để thực hiện điều này, nên tự nhiên bạn sẽ do dự. Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc hôn nhân của bạn kết thúc sau khi bạn đã hỗ trợ tất cả các khoản đầu tư? Bạn không muốn chịu gánh nặng với khoản vay sinh viên, khoản vay mua xe tang và thế chấp mua nhà du lịch của Nancy. Đây là vấn đề mà một hợp đồng tiền hôn nhân có thể giúp đỡ.

Kinh tế là vấn đề cần minh bạch trước khi bước vào hôn nhân. Ảnh: Weiner Law Group.

Bạn có thể nêu rõ rằng nếu bạn ly hôn, Nancy sẽ cần phải trang trải tất cả các khoản vay liên quan đến sự nghiệp của mình vượt quá giá trị bán của xe tang, nhà du lịch và hợp chất hoá học còn lại. Bạn vẫn sẽ là người ký kết các khoản vay, nhưng cô ấy có thể trả dần cho bạn theo thời gian.

Sau nhiều cuộc thảo luận, bạn và Nancy rút ra và ký vào bản hợp đồng tiền hôn nhân khác thường này. Rất tốt. Bạn không hề hay biết, Nancy, luôn luôn là người tối ưu hóa, đã có một kế hoạch dự phòng: tẩu thoát với con cháu của nhà tang lễ McMurphy.

Bạn có thể thêm gì nữa vào bản hợp đồng trước hôn nhân của mình? Bạn có thể muốn chỉ định quyền giữ lại chiếc Jaguar XK120 1951, chiếc Xbox quý báu của bạn, Gibson SG 12 dây và hai chú cún Chihuahua, Gigi yêu quý của bạn.

Còn về tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản hưu trí hoặc bất động sản cụ thể mà bạn sở hữu thì sao? Bạn có thể bảo quản chúng trong hợp đồng tiền hôn nhân không? Chắc chắn rồi. Đây là mục đích chính của thoả thuận: giữ cho các tài sản tài chính cụ thể khỏi phạm vi phân chia ly hôn, cho bạn quyền sử dụng chúng theo ý muốn. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các cuộc hôn nhân thứ hai hoặc thứ ba xảy ra sau này trong cuộc đời, khi bạn đã có con từ cuộc hôn nhân trước.

Trong trường hợp này, bạn có thể muốn để lại những tài sản cụ thể cho con cái nếu bạn không còn sống lâu đến mức cần phải chi tiêu chúng. Ở đây, một lần nữa, hãy giải quyết những vấn đề này một cách chính thức, liệu trong hợp đồng tiền hôn nhân hoặc thông qua ý chí của bạn, hoặc cả hai, có thể có giá trị trong việc làm cho con bạn cảm thấy thoải mái về tài chính với người vợ/chồng mới của bạn và con cái của vợ/chồng bạn cảm thấy thoải mái về mặt tài chính với bạn.

Điều đó dẫn chúng tôi đến bí quyết ly hôn cuối cùng của tôi: Các thỏa thuận tiền hôn nhân giữa hai bên là một ý kiến hay. Chúng bảo vệ bạn khỏi ly hôn, giúp bạn tránh xung đột và giúp con bạn thoải mái.