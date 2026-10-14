Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga có thể ít tác động đến giá bán lẻ Mỹ

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Mỹ đang tìm cách hạ nhiệt giá dầu diesel đang ở mức cao kỷ lục. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây bất ngờ khi thông báo đạt được thỏa thuận vào tuần trước về việc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga để đổi lấy các lô hàng dầu diesel nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt toàn cầu.

Lô hàng đầu tiên dự kiến được vận chuyển trong tháng này có khối lượng khoảng 2,25 triệu thùng. Nga đã cam kết cung cấp khoảng 3,75 triệu thùng trong giai đoạn này, nhưng không nêu rõ thời điểm giao hàng hoặc khi nào các lô hàng bổ sung sẽ được phê duyệt. Ngay cả với mức ước tính cao nhất, nguồn cung từ Nga theo thoả thuận cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của Mỹ trong hơn một ngày.

Theo ông Joe DeLaura, nhà chiến lược về năng lượng toàn cầu tại Rabobank, ông Trump đang nỗ lực sử dụng mọi biện pháp có thể để kéo giá xuống, nhưng lượng nhiên liệu được cung cấp được cho là không đủ để tạo ra tác động thực sự.

Việc thực hiện các cam kết giao hàng của Nga phụ thuộc vào việc chấm dứt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine (U-crai-na) nhằm vào các nhà máy lọc dầu của nước này. Mặc dù ông Trump tuyên bố hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng, song Ukraine đã cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận này.

Các cuộc tấn công liên tục của Ukraine là một trong những nguyên nhân chính khiến giá dầu diesel toàn cầu tăng cao trong năm nay, trong bối cảnh lượng nhiên liệu vận chuyển qua eo biển Hormuz sụt giảm mạnh do xung đột.

Các nhà máy lọc dầu của Mỹ đã đẩy mạnh xuất khẩu với tốc độ gần như chưa từng thấy trong giai đoạn giá tăng, góp phần khiến kho dự trữ dầu diesel quốc gia rơi xuống mức thấp nhất theo mùa từ trước đến nay, ngay trước thời điểm nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào mùa Đông.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, điều này báo hiệu giá dầu diesel có khả năng sẽ duy trì ở mức cao hơn so với thời điểm trước xung đột, ít nhất là cho đến năm 2027. Ngoài ra, còn có những yếu tố thực tế về địa lý cần phải tính đến. Việc vận chuyển nhiên liệu từ Nga sang Mỹ mất ít nhất hơn 2 tuần, một hành trình tốn kém trong bối cảnh chi phí vận chuyển tăng vọt lên mức cao kỷ lục.

Cho đến nay, giá cả tại Mỹ ít biến động, với giá dầu diesel kỳ hạn vào chiều 13/10 ở quanh mức 4,94 USD/gallon, cao hơn mức giá trước ngày ông Trump đưa ra thông báo về thỏa thuận với Nga vào ngày 9/10.