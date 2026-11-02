Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tại Oleshky kết thúc, Nga bật đèn xanh cho một cuộc gọi của Tổng thống Ukraine

Thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga-Ukraine tại Oleshky đã kết thúc vào tối 1/11 mà không có vi phạm nào. (Nguồn: UNN)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, lệnh ngừng bắn được Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 27/10 nhằm tạo điều kiện cho hoạt động chuyển hàng cứu trợ và sơ tán dân thường. Thỏa thuận sau đó được mở rộng ra ngoài phạm vi thành phố Oleshky, bao gồm cả việc bảo đảm hành lang an toàn cho các đoàn xe cứu trợ nhân đạo.

Bà Melania Trump cho biết, lệnh ngừng bắn giúp người dân địa phương có thể đi lại, tiếp cận thực phẩm, nước sạch và thuốc men, đồng thời khôi phục “cảm giác về phẩm giá mà không phải thường xuyên đối mặt với nguy cơ bị tấn công”. Trên mạng xã hội X, bà bày tỏ mong muốn Oleshky trở thành điểm khởi đầu cho một nền hòa bình lâu dài.

Hoạt động nhân đạo tại Oleshky kết thúc hôm 30/10. Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova nhấn mạnh, cả hai bên đều tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn cục bộ. Bà đề xuất duy trì thường xuyên các hoạt động nhân đạo do Đệ nhất phu nhân Mỹ điều phối, cho rằng chiến dịch tại Oleshky cho thấy những thỏa thuận như vậy có thể hỗ trợ dân thường ngay cả trong điều kiện khó khăn.

Về phía Ukraine, Ủy viên nhân quyền Dmytro Lubinets đánh giá, đây là “thỏa thuận ngừng bắn được cả hai bên tuân thủ lâu nhất kể từ năm 2022”. Ngoại trưởng Andrii Sybiha cũng cho rằng, hoạt động nhân đạo tại Oleshky có thể trở thành biện pháp xây dựng lòng tin, tạo tiền đề cho những bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình. Ông khẳng định Kiev đã hành động thiện chí và thực hiện đúng cam kết.

“Nếu có thể chấm dứt các hành động thù địch tại một địa điểm, thì cũng có thể chấm dứt ở mọi nơi và một cách lâu dài. Ukraine đã sẵn sàng. Chúng tôi mong Nga cũng có thiện chí tương tự”, ông Sybiha nói.

Trong khi đó, Trợ lý chính sách đối ngoại Yuri Ushakov của Tổng thống Nga cùng ngày cho biết, Tổng thống Vladimir Putin chưa bao giờ từ chối đàm phán với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và sẽ nhận lời nếu nhà lãnh đạo Ukraine gọi điện. Trả lời phỏng vấn một phóng viên của kênh Vesti, ông Ushakov cũng nhắc lại lời đề nghị ông Zelensky tới Moscow để gặp Tổng thống Putin.

Liên quan tiến trình đàm phán, ông Ushakov cho rằng, những vòng thương lượng đầu tiên nên được tiến hành theo hình thức ba bên, gồm Nga, Ukraine và Mỹ. Đại diện châu Âu có thể tham gia ở giai đoạn sau. Ông nhận định việc tổ chức các cuộc tiếp xúc ban đầu theo định dạng này là hợp lý, trong bối cảnh Moscow đang duy trì các kênh liên lạc làm việc với Washington.