Thỏa thuận Nga - Mỹ: Mở đường cho hơn 4 triệu tấn dầu diesel ra thị trường

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm ngày 9/10 (theo giờ Mỹ). Ảnh minh hoạ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết Nga sẽ cung cấp hơn 4 triệu tấn dầu diesel cho thị trường toàn cầu theo thỏa thuận đạt được trong cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Một cuộc trao đổi rất thành công”

Theo thông báo của ông Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social, Nga sẽ cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn ngay sau đó. Moscow sẽ cung cấp thêm 3 triệu tấn, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu Nga.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ công bố biện pháp tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel Nga đến tháng 4/2027 theo một giấy phép chung. Động thái này tạo điều kiện để dầu diesel Nga được đưa ra thị trường trong thời gian miễn trừ có hiệu lực.

Bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin xác nhận Moscow sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ và toàn cầu, đồng thời bày tỏ tin tưởng động thái này sẽ mang lại lợi ích cho kinh tế thế giới. Theo tuyên bố được Điện Kremlin công bố sau cuộc điện đàm ngày 9/10, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về triển vọng giải quyết xung đột Ukraine, tình hình Iran và các vấn đề trong quan hệ song phương.

Tuy nhiên, tuyên bố của phía Nga không nêu cụ thể khối lượng dầu diesel và lịch giao hàng như thông tin Tổng thống Donald Trump công bố.

Nguồn cung nhiên liệu chịu sức ép

Theo CNBC, giá dầu diesel đã tăng mạnh trên thị trường thế giới trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những nhà máy lọc dầu của Nga gây gián đoạn hoạt động sản xuất, khiến Moscow phải cấm xuất khẩu dầu diesel. Trong khi đó, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu tại Trung Đông của Iran và các lực lượng Houthi đồng minh cũng góp phần hạn chế nguồn cung nhiên liệu.

Những gián đoạn này đặt ra thách thức đối với thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh dầu diesel là nhiên liệu quan trọng đối với vận tải hàng hóa, nông nghiệp và nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp.

Thỏa thuận với Nga được công bố khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chịu sức ép trong nước về giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Theo CNBC, giá dầu diesel cao đang gây khó khăn cho nông dân tại những bang như Iowa, nơi cử tri và các ứng viên của đảng Cộng hòa có lợi ích chính trị đáng kể.

Trước đó, tháng 9, ông Donald Trump từng cân nhắc cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ nhằm tăng nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, đề xuất này không được triển khai sau khi ngành dầu mỏ và các doanh nghiệp lớn cảnh báo rằng hạn chế xuất khẩu có thể khiến giá xăng tăng cao hơn.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ cũng ban hành sắc lệnh cho phép tài xế xe tải sử dụng dầu diesel địa hình được miễn thuế khi lưu thông trên đường cao tốc mà không phải đối mặt với các hình phạt liên bang. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ trì hoãn nghĩa vụ thuế, chưa xóa bỏ hoàn toàn nghĩa vụ nộp thuế, khiến việc áp dụng trên thực tế còn gây băn khoăn.

Hiện tại, giá dầu diesel đã giảm sau khi thỏa thuận với Nga được Tổng thống Donald Trump công bố, nhưng các nhà phân tích cho rằng thỏa thuận có thể chưa đủ để duy trì đà giảm giá. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng phản đối thoả thuận, cho rằng việc cho phép Nga bán các sản phẩm dầu mỏ mà không đi kèm cam kết giảm leo thang xung đột có thể kéo dài chiến sự.