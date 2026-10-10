Thỏa thuận Mỹ - Ukraine phát tín hiệu gì cho nhà đầu tư?

Thỏa thuận khoáng sản quan trọng giữa Mỹ và Ukraine bước vào thử thách đầu tiên. (Ảnh minh họa)

URIF và BGV Group Management huy động khoảng 30 triệu USD để đầu tư vào các dự án thăm dò và khai khoáng giai đoạn đầu tại Ukraine. Điểm đáng chú ý không nằm ở quy mô giao dịch, mà ở hướng phân bổ vốn và khả năng hình thành các thương vụ tiếp theo trong tương lai.

Một dự án khoáng sản thoạt nhìn quá nhỏ để tạo khác biệt. Nhưng ý nghĩa nằm ở chỗ đây là giao dịch khoáng sản đầu tiên của Quỹ Đầu tư Tái thiết Mỹ-Ukraine (URIF), được thành lập theo thỏa thuận ngày 30/4/2025. Chuyên gia Coleman của DFC cho biết mục tiêu là xây dựng danh sách dự án thay vì đặt cược vào một mỏ duy nhất.

Bốn nhóm khoáng sản gồm đất hiếm, uranium, berili và zirconium. Đây đều là những vật liệu có ứng dụng chiến lược trong năng lượng, quốc phòng và công nghiệp.

Thăm dò giai đoạn đầu là quyền chọn vào khả năng phát hiện tài nguyên tương lai, chưa phải nguồn cung hay lợi nhuận gần hạn. Vì vậy, khoản đầu tư 30 triệu USD chưa thể được xem là bằng chứng về sản lượng sắp xuất hiện.

Theo Coleman, cả bốn đều nằm trong danh sách khoáng sản quan trọng của Mỹ. Đây là những vật liệu thiết yếu đối với kinh tế và quốc phòng, đồng thời có nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Thỏa thuận tháng 4/2025 quy định một nửa nguồn thu của chính phủ Ukraine từ hoạt động khai thác khoáng sản mới sẽ chuyển vào quỹ chung. Mỹ cũng được ưu tiên tiếp cận các dự án mới.

Các tín hiệu đáng chú ý gồm vốn huy động tiếp theo, những thương vụ khoáng sản mới của BGV, tiến độ dự án pin DTEK và tình hình an ninh quanh các tài sản khai khoáng, năng lượng.

Rủi ro và điều nhà đầu tư cần lưu ý

Dòng vốn bắt đầu chảy vào khoáng sản và năng lượng Ukraine, nhưng quy mô vẫn nhỏ so với nhu cầu tái thiết hàng trăm tỷ USD.

Rủi ro gồm an ninh, thực thi, dữ liệu địa chất, quản trị và thay đổi trong hỗ trợ chính trị. Các cuộc tấn công của Nga cũng có thể đe dọa trực tiếp các tài sản khai khoáng và năng lượng.

Vì vậy, giao dịch đầu tiên nên được xem là tín hiệu và phép thử, chưa phải bằng chứng về lợi nhuận. Những dữ liệu đáng tin cậy hơn sẽ là tăng vốn, giấy phép, điều khoản sở hữu hoặc dự án đi vào vận hành.

Thông điệp chính: Mỹ đang thử xây dựng một chiến lược chung cho khoáng sản và năng lượng Ukraine, nhưng hai mảng có thời gian thu hồi và mức độ rủi ro khác nhau. Cho đến khi có thêm dữ liệu về vốn, giấy phép và tiến độ, đây nên là câu chuyện để theo dõi hơn là cơ sở để định vị danh mục.

Nh.Thạch