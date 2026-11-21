Tổng thống Donald Trump (phải), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) và Tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự cuộc gặp ba bên tại Biệt thự Kỳ Lâm ngày 19/11/2026, tại Thâm Quyến, Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Tại hội nghị ngày 19/11 ở Thâm Quyến, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết tăng sản lượng, nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tinh chế, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì dòng chảy năng lượng ổn định.

Tuy nhiên, với công suất lọc dầu Mỹ gần tối đa, hoạt động lọc dầu Nga bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công và Trung Quốc vẫn ưu tiên bổ sung dự trữ, cam kết này được đánh giá khó tạo ra sự cải thiện đáng kể cho nguồn cung nhiên liệu toàn cầu trong ngắn hạn.

Theo phân tích của Rystad Energy, phản ứng của thị trường sau thông tin về hội nghị khá hạn chế. Giá dầu diesel châu Âu giảm 1,5%, trong khi giá dầu thô gần như không biến động. Điều này cho thấy cam kết trên khó có thể giúp cải thiện đáng kể nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tinh chế trong thời gian tới.

Năng lực lọc dầu của Mỹ gần chạm giới hạn

Rystad Energy cho biết các nhà máy lọc dầu Mỹ hiện vận hành gần hết công suất, khiến dư địa tăng sản lượng không còn nhiều. Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong tuần kết thúc ngày 13/11, các nhà máy lọc dầu nước này xử lý 16,9 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 95,7% công suất, giảm 129.000 thùng/ngày so với tuần trước đó.

Các nhà máy có thể điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo diễn biến biên lợi nhuận, nhưng việc tăng sản lượng dầu diesel hoặc nhiên liệu máy bay thường đồng nghĩa với giảm sản lượng một loại nhiên liệu khác. Vì vậy, ngay cả khi Mỹ tăng sản lượng dầu thô, nguồn cung sản phẩm tinh chế trong ngắn hạn cũng khó được cải thiện đáng kể.

Sản lượng lọc dầu của Nga sụt giảm do các cuộc tấn công bằng UAV

Tại Nga, hoạt động lọc dầu đã giảm mạnh do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Rystad ước tính công suất chế biến dầu thô của Nga trong tháng 11 giảm xuống khoảng 3,5 triệu thùng/ngày, so với 4,3 triệu thùng/ngày trong tháng 10 và 5 triệu thùng/ngày cùng kỳ năm trước.

Mỹ có thể đề nghị Ukraine tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga, nhưng khả năng gây sức ép của Washington đã suy giảm khi châu Âu ngày càng đảm nhận phần lớn chi phí viện trợ quân sự cho Kyiv.

Theo Rystad, Ukraine cũng không có nhiều động lực đình chỉ các cuộc tấn công khi cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này vẫn đang bị nhắm mục tiêu.

Trung Quốc có dư địa điều chỉnh lớn nhất nhưng vẫn ưu tiên an ninh năng lượng

Trong ba nước, Trung Quốc được đánh giá có khả năng ảnh hưởng lớn nhất đến nguồn cung nhiên liệu. Tuy nhiên, Rystad dự báo Bắc Kinh sẽ duy trì xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ quanh mức tháng 9-10, thay vì tăng mạnh trong ngắn hạn.

Kinh nghiệm từ cuộc chiến Iran cho thấy Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực đáng kể về nguồn cung dầu thô. Nhập khẩu dầu của nước này giảm từ 12,4 triệu thùng/ngày trong tháng 2 xuống còn 7 triệu thùng/ngày trong tháng 6. Dù lượng mua phục hồi trong mùa hè, tồn kho vẫn tiếp tục giảm.

Đến tháng 9, lượng dầu tồn kho của Trung Quốc còn khoảng 1,14 tỷ thùng, thấp hơn khoảng 180 triệu thùng so với đỉnh hồi tháng 3.

Rystad cho rằng Bắc Kinh phải cân nhắc giữa việc tăng nhập khẩu dầu thô và cho phép các nhà máy lọc dầu xuất khẩu nhiều sản phẩm hơn. Do nguồn cung dầu thô vẫn thắt chặt, Trung Quốc có thể ưu tiên tăng nhập khẩu để bổ sung dự trữ và bảo đảm an ninh năng lượng. Điều này có thể hỗ trợ giá dầu thô trước khi nguồn cung nhiên liệu bổ sung được đưa ra thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, tuyên bố chung sau hội nghị không đưa ra mục tiêu cụ thể về sản lượng hay thời hạn thực hiện. Mỗi chính phủ sẽ tự quyết định mức đóng góp, khiến hiệu quả thực tế của cam kết vẫn chưa rõ ràng.

Rủi ro địa chính trị vẫn ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ

Trong một phân tích riêng, CEO Finoro Nidal Abdel Hadi nhận định hoạt động ngoại giao giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga có thể giúp giảm căng thẳng toàn cầu, nhưng chưa thể loại bỏ rủi ro đối với hoạt động vận tải dầu qua vịnh Ba Tư.

Ông cho rằng việc các tuyến vận tải qua eo biển Hormuz dần được khôi phục đang làm suy yếu cơ sở duy trì mức cộng giá dầu do rủi ro địa chính trị. Trong khi các gián đoạn vận tải làm tăng chi phí vận chuyển, bảo hiểm và giao hàng, việc mở lại các tuyến đường giúp lượng dầu từng bị hạn chế tiếp tục được đưa ra thị trường.

Thị trường hiện tập trung đánh giá liệu các cuộc tấn công mới có thể gây gián đoạn đủ lớn để bù đắp lượng dầu đang quay trở lại lưu thông hay không.

Nh.Thạch