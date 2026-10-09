Thỏa thuận hợp tác giáo dục Việt Nam-Nhật Bản tăng gấp 3 lần sau 10 năm

Hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ngày càng được đẩy mạnh trong thời gian qua. (Ảnh: TTXVN)

Các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết khoảng 1.800 thỏa thuận hợp tác, tăng gấp ba lần trong một thập kỷ qua.

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Lê Quân cho biết tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 4, diễn ra trong hai ngày 8 và 9/10, tại Đại học Osaka (Nhật Bản).

Hội nghị có chủ đề “Thành tựu và tầm nhìn tương lai của hợp tác học thuật Việt Nam-Nhật Bản,” với sự tham gia của lãnh đạo 38 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và 30 cơ sở giáo dục đại học Nhật Bản, cũng lãnh đạo các cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hội nghị là diễn đàn quan trọng nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học hai nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quân cho biết hiện có hơn 40.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản. Trường Đại học Việt Nhật là một biểu tượng của quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước. Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Nhật Bản (JDS) đã hỗ trợ đào tạo gần 900 cán bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Hợp tác nghiên cứu giữa Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Osaka và các đối tác doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ hàn và ghép nối là một ví dụ tiêu biểu về sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, góp phần đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân chụp ảnh chụp lưu niệm cùng các đại biểu tham gia Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Nhật Bản lần thứ tư. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh ba ưu tiên thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các trường đại học hai nước trong thời gian tới gồm: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo tác động tích cực đối với xã hội; đẩy mạnh hợp tác giữa nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; xác định các hoạt động cụ thể và tháo gỡ những rào cản trong triển khai hợp tác.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, đại diện Việt Nam và Nhật Bản đã tham gia đồng chủ trì các phiên thảo luận chuyên đề. Các nội dung thảo luận tập trung vào hai chủ đề chính: hợp tác giữa các trường đại học nhằm phát triển nhân lực toàn cầu và tạo tác động xã hội; hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam - Nhật Bản nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo./.