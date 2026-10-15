Thỏa thuận hạn chế xuất khẩu xe Hybrid mới: Lý do Trung Quốc chấp nhận nhượng bộ EU

Bức tranh thương mại ô tô toàn cầu đang chứng kiến một thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Trung Quốc nhằm kiểm soát dòng chảy xe hybrid sạc điện.

Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng nhằm xoa dịu khoản thâm hụt thương mại vượt mốc 1 tỷ euro mỗi ngày, Bắc Kinh đã đồng ý với các biện pháp hạn chế xuất khẩu xe hybrid sang khối 27 quốc gia thành viên.

Vấn đề đáng quan tâm là quyết định chấp nhận nhượng bộ của Trung Quốc không xuất phát từ thế yếu, mà là một bước lùi chiến thuật nhằm tránh một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện có nguy cơ đóng sập hoàn toàn cánh cửa thị trường phương Tây.

Trong bối cảnh EU từ năm 2024 đã áp đặt các mức thuế trừng phạt nặng nề đối với xe thuần điện sản xuất tại Trung Quốc, các nhà sản xuất nước này đã ồ ạt chuyển hướng sang xe hybrid cắm điện vốn chưa bị áp thuế bổ sung, khiến kim ngạch xuất khẩu loại phương tiện này tăng vọt gấp 3 lần trong nửa đầu năm, đạt mốc 7,5 tỷ USD.

Sự bùng nổ quá nhanh này đã tạo ra sức ép đào thải tàn khốc đối với các nhà máy sản xuất ô tô truyền thống tại Châu Âu, đỉnh điểm là kế hoạch cắt giảm tới 100.000 việc làm tại tập đoàn Volkswagen, buộc Brussels phải tuyên bố chạm điểm bùng phát thương mại và triển khai mọi công cụ tự vệ.

Theo các chi tiết được tiết lộ từ thỏa thuận, Trung Quốc sẽ chấp nhận mức hạn ngạch xuất khẩu 350.000 xe hybrid vào năm 2027, thấp hơn đáng kể so với con số dự kiến lên tới 800.000 chiếc trong năm nay. Hạn ngạch này sẽ được thiết lập cơ chế tăng trưởng ổn định ở mức 6% mỗi năm trong giai đoạn ba năm tiếp theo từ 2028 đến 2030. Các quan chức EU ước tính biện pháp này sẽ giúp giảm tổng lượng xe nhập khẩu từ 500.000 đến 700.000 chiếc vào năm 2027, qua đó kéo thị phần của xe Trung Quốc trong phân khúc này tại Châu Âu giảm xuống còn khoảng một nửa, tương đương mốc 6%.

Để bịt kín các kẽ hở thương mại, EU cũng thiết lập các điều kiện ngặt nghèo áp dụng chung cho tất cả các nguồn nhập khẩu, đồng thời siết chặt kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của từng linh kiện nhằm ngăn chặn tình trạng các hãng xe Trung Quốc lách luật thông qua việc trung chuyển qua các quốc gia thứ ba.

Đối với Bắc Kinh, việc đặt bút ký vào một thỏa thuận hạn chế số lượng thay vì để EU đơn phương áp dụng các mức thuế trừng phạt đắt đỏ là một giải pháp an toàn hơn, giúp duy trì sự hiện diện thương mại tối thiểu và tạo không gian cho các cuộc đối thoại tiếp theo.

Thực tế, việc Trung Quốc nhượng bộ hạn ngạch xuất khẩu nguyên chiếc không đồng nghĩa với việc họ từ bỏ tham vọng bành trướng tại Lục địa già, mà thực chất là động lực thúc đẩy họ đẩy nhanh chiến lược nội địa hóa sâu rộng. Các tập đoàn ô tô hàng đầu Trung Quốc đã sớm chuẩn bị các phương án thay thế từ nhiều năm trước.

Đơn cử như BYD đang trên đà khẩn trương đưa nhà máy sản xuất mới tại Hungary đi vào hoạt động ngay trong năm nay, trong khi Changan Automobile đặt mục tiêu bắt đầu xuất xưởng những chiếc xe đầu tiên tại Châu Âu vào giữa năm tới, hướng tới quy mô sản xuất 180.000 xe tại chỗ vào năm 2028 và tiếp tục nhân đôi con số này trong vòng hai năm tiếp theo.

Chiến lược sản xuất tại nơi bán giúp các hãng xe Trung Quốc triệt tiêu hoàn toàn rủi ro từ các hàng rào thuế quan và hạn ngạch nhập khẩu. Hơn thế nữa, giới chuyên gia nhận định các nhà sản xuất Trung Quốc hoàn toàn có thể sao chép mô hình lịch sử của các hãng xe Nhật Bản trong thập niên 1980 và 1990, khi các biện pháp hạn chế xuất khẩu tự nguyện đã không bóp nghẹt họ, mà trái lại còn thúc đẩy họ chuyển dịch mạnh mẽ lên phân khúc cao cấp hơn, tập trung vào giá trị gia tăng và biên lợi nhuận lớn trên từng sản phẩm thay vì chỉ chạy đua về số lượng thuần túy.

Tuy nhiên, việc thị trường Châu Âu dựng lên các rường cột hạn ngạch nghiêm ngặt đối với xe hybrid Trung Quốc sẽ tạo ra một hiệu ứng domino trực tiếp đối với các thị trường đang phát triển tại khu vực Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Khi dòng chảy xuất khẩu bị bóp nghẹt tại phương Tây, tình trạng dư thừa năng lực sản xuất khổng lồ trong nước sẽ buộc các tập đoàn ô tô Trung Quốc phải chuyển hướng dòng vốn, công nghệ và lượng xe thặng dư sang các thị trường khu vực láng giềng có hành lang pháp lý cởi mở hơn.

Đối với thị trường ô tô Việt Nam tính đến tháng 10/2026, điều này đồng nghĩa với việc làn sóng xe hybrid và xe năng lượng mới từ Trung Quốc sẽ đổ bộ mạnh mẽ hơn với các mức giá cạnh tranh chưa từng có. Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc điện tại Việt Nam vẫn đang trong quá trình chuẩn hóa theo các quy định mới như Thông tư 61/2026/TT-BCT và QCVN 32:2026/BCT, dòng xe hybrid được xem là giải pháp chuyển tiếp vô cùng hấp dẫn đối với người tiêu dùng nhờ sự cân bằng giữa tính tiết kiệm nhiên liệu và tính tiện dụng.

Sự xuất hiện ồ ạt của các dòng xe hybrid nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc sẽ tạo ra sức ép cạnh tranh khủng khiếp trực tiếp lên các thương hiệu truyền thống lâu năm đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các dòng xe lắp ráp trong nước, buộc các hãng xe hiện hữu phải nhanh chóng cấu trúc lại danh mục sản phẩm, đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi sâu hoặc tăng cường đưa các công nghệ hybrid tiên tiến về phân phối nhằm giữ chân khách hàng.

Bên cạnh đó, áp lực từ làn sóng nhập khẩu mới cũng đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn khí thải, quy định kiểm định an toàn linh kiện và xuất xứ thương mại, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đồng thời tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh cho toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp ô tô nội địa.

Thoả thuận hạn chế xuất khẩu xe hybrid giữa EU và Trung Quốc không phải là dấu chấm hết cho cuộc tấn công toàn cầu của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, mà chỉ là bản lề đánh dấu sự chuyển đổi hình thức cạnh tranh từ xuất khẩu trực tiếp sang đầu tư tại chỗ và định vị lại phân khúc giá trị.

Việc Bắc Kinh chấp nhận nhượng bộ hạn ngạch thể hiện sự thực tế trong tính toán chiến lược thương mại, trong khi đối với thị trường quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng, động thái này phát đi tín hiệu cảnh báo về một làn sóng dịch chuyển dòng vốn và sản phẩm đầy biến động trong giai đoạn 2026–2030.