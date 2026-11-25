Bộ này cho biết thêm đợt tạm ngừng vốn dự kiến hết hạn vào ngày 27/11/2026 nay sẽ được gia hạn đến ngày 27/1/2027.

Thông báo trên nối tiếp các đợt gia hạn tương tự trong những tuần gần đây, qua đó kéo dài hiệu lực thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Bắc Kinh và Washington thêm 2 tháng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hồi tháng 9 cho biết việc gia hạn sẽ tạo cho hai bên "thêm thời gian để xem chúng ta có thể làm gì trên mặt trận kinh tế".

Gali và gecmani được sử dụng trong chất bán dẫn, trong khi gecmani còn được dùng trong công nghệ hồng ngoại, cáp quang và pin mặt trời.

Antimon được sử dụng trong đạn dược và các loại vũ khí khác, trong khi than chì là thành phần lớn nhất tính theo khối lượng của pin xe điện.