Thỏa thuận dầu diesel với Mỹ là 'tín hiệu tích cực' đối với nền kinh tế Nga

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak.

Phát biểu với các phóng viên bên lề Tuần lễ Năng lượng Nga tại Moscow, ông gọi thỏa thuận này là "tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế", cho rằng thỏa thuận sẽ tạo thêm nguồn lực cho các khoản chi tiêu xã hội và mở ra cơ hội đầu tư.

Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết nước này không áp thuế xuất khẩu đối với dầu diesel. Theo ông, hoạt động xuất khẩu sẽ được phản ánh trong kết quả tài chính của các doanh nghiệp, qua đó tạo cơ sở thu thuế vào ngân sách nhà nước.

Ông Siluanov cho biết các doanh nghiệp sẽ có thể xuất khẩu dầu diesel, tạo doanh thu và thu về ngoại tệ. Theo hãng thông tấn Interfax, đây là yếu tố có ý nghĩa đối với cán cân thanh toán của Nga.

Ngày 12/10, ông Novak cho biết Nga có thể khôi phục nguồn cung dầu diesel cho thị trường thế giới lên mức 3-3,5 triệu tấn/tháng vào cuối năm, tương đương thời kỳ trước khủng hoảng. Hôm thứ Tư, ông nhấn mạnh nguồn cung sẽ được đưa ra thị trường toàn cầu, bao gồm cả Mỹ, với khối lượng tương đương mức Nga từng cung cấp trước đây, chiếm hơn 10% thị trường thế giới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga đã đồng ý cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel ngay lập tức, tiếp theo là 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn “ngay sau đó”.

Theo Trường Kinh tế Kyiv (KSE), công suất chế biến dầu thô tại các nhà máy lọc dầu Nga trong tháng 7 đạt 3,7 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong hơn 20 năm, so với tổng công suất khoảng 6,5 triệu thùng/ngày.

Một báo cáo công bố ngày 15/9 cho biết ba trong số sáu nhà máy lọc dầu diesel lớn nhất của Nga đã phải ngừng hoạt động hoặc chỉ vận hành ở mức khoảng 25% công suất sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Báo cáo dẫn ước tính của các thương nhân được Reuters công bố, cho biết xuất khẩu dầu diesel của Nga trong tháng 6 giảm xuống dưới 1 triệu tấn, so với khoảng 2,5 triệu tấn/tháng một năm trước đó. Nếu tính cả dầu gasoil, khối lượng xuất khẩu trước đây đạt khoảng 3,3-3,4 triệu tấn/tháng.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng vũ trang Nga được cho là đã phóng 39 tên lửa đạn đạo và hơn 120 UAV nhằm vào Kyiv và Kharkiv trong đêm 13, rạng sáng 14/10, theo CNN. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ít nhất 600.000 người chịu ảnh hưởng bởi sự cố mất điện sau các cuộc tấn công.

Hôm 10/10 vừa qua, ông Zelenskyy tuyên bố: "Những món quà dành cho ông Putin sẽ không mang lại hòa bình", trong bối cảnh thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga làm gia tăng bất đồng giữa Washington và các nước châu Âu về vấn đề Ukraine.