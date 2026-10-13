Thỏa thuận dầu diesel Mỹ-Nga: Nhóm Thượng nghị sĩ Mỹ phản đối, Tổng thống Trump nói gì?

Tổng thống Mỹ bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga trước làn sóng phản đối. (Nguồn: Adobe Stock)

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Trump cho biết, ông đang thực hiện các bước đi nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu đang ở mức cao - yếu tố đe dọa cơ hội của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào ngày 3/11.

Giá năng lượng đã tăng vọt kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bắt đầu cách đây 7 tháng.

Ngày 9/10, ông Trump cho biết, Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho các thị trường toàn cầu. Chính quyền của ông đã tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nhiên liệu Nga - vốn được thiết kế nhằm tước đoạt nguồn doanh thu của Mosscow để phục vụ cuộc chiến tại Ukraine.

Ngày 11/10, một nhóm Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã kêu gọi ông Trump đình chỉ thỏa thuận cung cấp dầu diesel với Nga. Họ cho rằng, thỏa thuận có thể vi phạm đạo luật năm 2022 với mục đích hỗ trợ Ukraine trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Nga.

Về phía Ukraine, phát biểu trên kênh Fox News ngày 12/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định, các cuộc tấn công của nước này vào các nhà máy lọc dầu của Nga không phải là nguyên nhân hàng đầu làm tăng giá nhiên liệu.