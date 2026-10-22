Thỏa thuận dầu diesel Mỹ - Nga khó làm giảm giá nhiên liệu toàn cầu

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Giá dầu diesel đã tăng lên mức cao kỷ lục trong cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran, tạo ra áp lực chính trị đối với ông Trump và đảng Cộng hòa khi họ vận động tranh cử nhằm duy trì thế đa số sít sao tại Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Những người chỉ trích động thái của ông Trump cho rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel của Nga có thể giúp Moscow có thêm nguồn tài chính để tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Điều này có nguy cơ làm suy yếu những nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm hạn chế nguồn thu từ năng lượng của Nga, đồng thời khiến Điện Kremlin hưởng lợi trong khi người tiêu dùng ít được giảm bớt gánh nặng giá nhiên liệu cao.

Ông Trump cho biết Nga sẽ ngay lập tức xuất khẩu 300.000 tấn dầu diesel, tương đương 2,25 triệu thùng, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định Nga có thể không đủ khả năng sản xuất lượng dầu diesel dư thừa cần thiết trong ngắn hạn để đáp ứng những mục tiêu đầy tham vọng này. Thị trường tàu chở dầu toàn cầu đang chịu nhiều áp lực cũng có thể gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa đúng thời hạn.

Các nhà phân tích cũng cho rằng khối lượng dầu diesel được công bố khó có thể giúp giá mặt hàng này giảm đáng kể. Giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ lần đầu tiên vượt 6 USD/gallon vào tháng 9 và duy trì trên mức này kể từ đó.

Bà Michelle Brouhard, Trưởng bộ phận chính sách và rủi ro địa chính trị tại Kpler, cho biết thị trường hiện cần bổ sung 400.000 thùng dầu diesel mỗi ngày để có thể giúp giá giảm đáng kể. Tuy nhiên, lô hàng ban đầu khoảng 2,2 triệu thùng chỉ tương đương nguồn cung khoảng 73.000 thùng/ngày nếu được phân bổ trong một tháng. Theo bà, riêng khối lượng này khó có thể tạo ra tác động đáng kể đối với giá dầu diesel toàn cầu.

Ông Caspian Conran, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty tư vấn Baringa, ước tính thị trường cần bổ sung 850.000 thùng dầu diesel mỗi ngày để giá giảm ngay lập tức.

Ban đầu, ông Trump cho biết Nga sẽ ngay lập tức cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu nhằm kéo giảm giá nhiên liệu. Tuy nhiên, sau đó, ông nói các lô dầu diesel của Nga sẽ được đưa ra thị trường toàn cầu thay vì vận chuyển trực tiếp đến Mỹ. Điều đó làm dấy lên nghi vấn về khả năng thỏa thuận này mang lại nguồn cung bổ sung cho thị trường nội địa Mỹ như cam kết của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu vào cuối tuần qua: “Lượng dầu diesel mà ông Putin dự định bán sẽ được đưa ra thị trường toàn cầu theo cách này hay cách khác. Điểm khác biệt duy nhất là Mỹ sẽ nhận được bao nhiêu trong số đó”.

Người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers cho biết ông Trump đã thông báo về việc đưa những khối lượng khổng lồ dầu diesel của Nga ra thị trường toàn cầu và động thái này sẽ giúp giảm giá nhiên liệu cả trong nước lẫn quốc tế. Bà Rogers nói: “Tổng thống Trump tiếp tục đạt được những thỏa thuận tốt đẹp, không chỉ cho nước Mỹ mà còn cho toàn thế giới”.

Hiện chưa rõ liệu Nga có thể tăng đáng kể lượng dầu diesel xuất khẩu trong ngắn hạn hay không, do nguồn hàng dành cho xuất khẩu của nước này còn hạn chế và chi phí vận tải đang ở mức cao.

Dữ liệu vận tải biển công bố hôm 20/10 cho thấy một số lô dầu diesel của Nga đang quay trở lại các thị trường tiêu thụ truyền thống sau khi Mỹ đình chỉ các lệnh trừng phạt và đạt được thỏa thuận về việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu. Ít nhất hai tàu chở dầu diesel đã phát tín hiệu hành trình đến Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil.

Dữ liệu cũng cho thấy Nga đã nối lại hoạt động bốc xếp dầu diesel xuất khẩu tại cảng Primorsk trên biển Baltic sau thỏa thuận giữa Washington và Moscow về việc cung cấp nhiên liệu cho thị trường toàn cầu.