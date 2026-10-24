Thỏa thuận cực lớn để mua ít nhất... 850 máy bay chiến đấu F-35 đã được ký kết

Lầu Năm Góc và Tập đoàn Lockheed Martin đã hoàn tất một thỏa thuận khung kéo dài 10 năm, đảm bảo khối lượng mua sắm tối thiểu 850 máy bay chiến đấu F-35 Lightning II, thông tin này được Bộ Quốc phòng Mỹ báo cáo.

Thỏa thuận nói trên cần được Quốc hội Mỹ phê chuẩn và cấp kinh phí phù hợp, bao gồm việc mua sắm các phụ tùng thay thế ban đầu và bộ dụng cụ nâng cấp, cũng như vận hành toàn bộ phi đội F-35 trên toàn cầu.

Để đổi lấy cam kết 10 năm, Tập đoàn Lockheed Martin sẽ tự bỏ ra ít nhất 7 tỷ USD vốn đối ứng cho các hoạt động hỗ trợ chương trình F-35.

Một máy bay chiến đấu F-35A phóng tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết thỏa thuận này tạo ra một khuôn khổ mua sắm dài hạn ổn định cho việc hiện đại hóa và mở rộng phi đội máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của nước này. Tuy nhiên, việc thực hiện thỏa thuận phụ thuộc vào sự chấp thuận của Quốc hội và phân bổ nguồn kinh phí phù hợp.

F-35 đã trở thành tiêm kích tàng hình được sản xuất hàng loạt nhiều nhất thế giới. Từ khi bắt đầu lắp ráp hoàn chỉnh chiếc F-35 đầu tiên vào tháng 5/2005, tính đến thời điểm tháng 1/2024, Lockheed Martin đã cho xuất xưởng tiêm kích F-35 Lightning II thứ 1.000.

Tính đến ngày 27/9/2026, công ty đã giao tổng cộng 1.387 máy bay F-35 cho khách hàng, bao gồm 989 chiếc F-35A phiên bản cải tiến, 255 chiếc F-35B và 143 chiếc F-35C. Tính đến cuối tháng 9/2026, số lượng đơn đặt hàng còn lại là 274 chiếc thuộc nhiều biến thể khác nhau.

Theo Militarnyi