Từ trái sang phải, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nắm tay nhau thể hiện tinh thần đoàn kết sau Hội nghị thượng đỉnh EU-Anh, ngày 20/11 tại Brussels. (Nguồn: Getty Images)

Từ bất đồng đến hội tụ lợi ích

Hội nghị thượng đỉnh Anh - EU lần thứ hai, diễn ra tại Brussels ngày 20/11, đã đạt được thỏa thuận thiết lập khu vực chung về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động, thực vật (SPS), liên kết hệ thống giao dịch phát thải và chương trình trao đổi dành cho thanh niên. Thỏa thuận đạt được đúng một thập kỷ sau cuộc trưng cầu ý dân năm 2016, khi đa số cử tri Anh lựa chọn rời EU và gần 6 năm sau khi Brexit chính thức có hiệu lực.

Thỏa thuận SPS, dự kiến có hiệu lực từ tháng 3/2028, sẽ loại bỏ nhiều chứng nhận và thủ tục kiểm tra biên giới đối với thực phẩm, thực vật và các sản phẩm có nguồn gốc động vật, qua đó giúp doanh nghiệp giảm chi phí và thời gian. Đổi lại, Anh sẽ áp dụng các quy định liên quan của EU theo hướng đồng bộ. Cơ chế này tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Anh, song cũng cho thấy sự đánh đổi: thống nhất về quy định nhưng không có quyền tham gia chính thức vào quá trình ra quyết định của EU.

Việc liên kết hệ thống giao dịch phát thải của hai bên, dự kiến triển khai từ năm 2028, được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho thương mại và giảm tác động từ các cơ chế thuế carbon tại biên giới. Trong khi đó, chương trình trao đổi dành cho thanh niên sẽ tạo cơ hội cho tối đa 100.000 người trẻ mỗi năm từ mỗi bên sang sinh sống, làm việc, học tập hoặc du lịch trong thời gian tối đa 3 năm, dự kiến triển khai chậm nhất vào tháng 1/2030. Hai bên cũng gia hạn quyền tiếp cận vùng biển đánh bắt thủy sản mang tính tương hỗ đến tháng 6/2038.

Ý nghĩa của những thỏa thuận này vượt ra ngoài lĩnh vực thương mại khi cho thấy cả Anh và EU đang lựa chọn thúc đẩy hợp tác theo từng lĩnh vực thay vì mở lại cuộc tranh luận đầy chia rẽ về Brexit. Anh vẫn đứng ngoài EU, liên minh thuế quan và thị trường chung, nhưng ranh giới hợp tác đang trở nên linh hoạt hơn.

Hội nghị cũng củng cố yếu tố chiến lược của quan hệ song phương. Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ hơn về công nghiệp quốc phòng, khả năng cơ động quân sự, an ninh hàng hải, ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp, quản lý khủng hoảng và an ninh kinh tế. Các nhà lãnh đạo hoan nghênh tiến trình hoàn tất đàm phán về khuôn khổ để Anh tham gia các nhiệm vụ dân sự thuộc Chính sách an ninh và quốc phòng chung (CSDP) của EU.

Chuyên gia quốc tế của Anh, ông Rachel Ellehuus, nhấn mạnh sự cần thiết của việc hai bên phải vượt qua những lằn ranh cứng nhắc từ thời Brexit, hướng tới hợp tác dựa trên lợi ích chung. Thách thức nằm ở việc chuyển thiện chí chính trị thành những cơ chế có khả năng tạo ra kết quả bền vững.

Anh và Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy việc thực hiện các cam kết hậu Brexit. (Nguồn: Today's Conveyancer)

Bài toán chiến lược của châu Âu

Việc triển khai thỏa thuận sẽ đòi hỏi các bước lập pháp, sự đồng bộ trong các quy định và sự phối hợp hành chính. Việc áp dụng các quy định của EU có thể trở thành vấn đề gây tranh cãi tại Anh, đặc biệt nếu London phải thực hiện những quy định mà không có quyền tham gia tương ứng vào quá trình xây dựng chúng.

Chuyên gia Jill Rutter thuộc Viện Chính phủ Anh lưu ý rằng các thỏa thuận chủ yếu phản ánh tiến triển từng bước trên chương trình nghị sự được kế thừa từ các cuộc đàm phán trước đó. Điều này đặt ra câu hỏi liệu những điều chỉnh theo từng lĩnh vực có thể dần tạo ra quan hệ đối tác chiến lược mạch lạc hơn, hay những ràng buộc chính trị sẽ tiếp tục giới hạn tham vọng của cả hai bên.

Đối với châu Âu, sự phối hợp chặt chẽ giữa Anh và EU có thể củng cố năng lực ứng phó với các thách thức an ninh trong bối cảnh lục địa này đang đánh giá lại trách nhiệm quốc phòng, khả năng chống chịu của nền công nghiệp và mức độ phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài.

Anh có thế mạnh về năng lực quân sự, tình báo, tầm ảnh hưởng ngoại giao và nền công nghiệp quốc phòng đáng kể; EU sở hữu quy mô kinh tế, sức mạnh nguồn lực tập thể. Phối hợp tốt hơn giữa hai bên có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa các thể chế và nâng cao hiệu quả ứng phó của châu Âu.

Tuy nhiên, tiến trình tái thiết quan hệ không đồng nghĩa với việc châu Âu đang hình thành một cấu trúc an ninh thống nhất. Anh vẫn đứng ngoài các thể chế EU, trong khi hợp tác quốc phòng tiếp tục chịu tác động từ lợi ích quốc gia, các cam kết với NATO và những khác biệt giữa các chính phủ. Hợp tác sâu rộng hơn có thể cải thiện sự phối hợp, nhưng không tự động loại bỏ những bất đồng về chiến lược ở châu Âu.

Ukraine là một yếu tố quan trọng trong bài toán này. Tuyên bố chung tái khẳng định an ninh của Ukraine gắn liền với an ninh châu Âu, Anh - EU cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev, hai bên tiếp tục huấn luyện lực lượng Ukraine cũng như tăng cường sức ép đối với Nga. Trong bối cảnh xung đột vẫn khó dự đoán, cách tiếp cận nhất quán hơn của châu Âu có thể củng cố vị thế đàm phán của Kiev và tăng tính đáng tin cậy của các cam kết dài hạn.

Như vậy, Hội nghị thượng đỉnh Anh - EU tháng 11 này không đơn thuần là một điều chỉnh trong quan hệ thương mại hậu Brexit mà còn phản ánh một thực tế đang định hình châu Âu, trong đó sự tách biệt về chính trị vẫn song hành với mức độ phụ thuộc chiến lược ngày càng lớn. Câu hỏi không còn chỉ là Anh và EU quản lý những hệ quả của Brexit như thế nào, mà còn là liệu hai bên có thể biến sự hội tụ lợi ích thành một quan hệ đối tác đủ sức định hình tương lai châu Âu hay không. Hãy cùng chờ đợi!