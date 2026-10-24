Thỏa thích trải nghiệm 'đường tài chính số, phố không tiền mặt'

Chiều 24/10, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), không khí Sóng Festival 2026﻿ càng thêm nhộn nhịp thu hút đông đảo các bạn trẻ tham quan, trải nghiệm.

Sóng Festival 2026 là hoạt động điểm nhấn thuộc Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Gần 70 gian hàng của các ngân hàng, tổ chức thanh toán và doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực sẽ mang đến cơ hội trải nghiệm công nghệ trong những hoạt động gần gũi như mua sắm, ăn uống, vui chơi. Các tổ chức tài chính, ngân hàng như NAPAS, Vietcombank, Agribank, MB, BIDV, Mastercard, VietinBank, HDBank, Techcombank... góp mặt tại sự kiện

Bên cạnh khu vực tài chính - ngân hàng, ngày hội còn có các gian hàng đặc sản, sản phẩm tiêu dùng, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ. Hơn 20 gian hàng OCOP giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Hà Nội như trà sen, sữa Ba Vì, ô mai, cốm Mễ Trì cùng nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến và hàng thủ công.

Có mặt tại Sóng Festival 2026, các bạn trẻ và khách tham quan tham gia nhiều trò chơi vận động, đặc biệt tiếp cận những phương thức thanh toán hiện đại ngay trong quá trình mua sắm, sử dụng dịch vụ

Bạn Giang Nguyễn Thùy Dương – sinh viên năm nhất khoa Dệt may Thời trang, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp chia sẻ: "Tôi cảm nhận không khí ở đây rất đông vui, náo nhiệt. Mọi người đều tham gia các hoạt động vô cùng năng nổ, nhiệt tình khiến em thấy rất vui khi có mặt ngày hôm nay". Thùy Dương cho biết ngày hội đã giúp bản thân tiếp cận và hiểu rõ hơn về các dịch vụ tài chính cũng như phương thức thanh toán số. "Trước đây, có nhiều ngân hàng, tôi chưa biết cách sử dụng, nhưng hôm nay tôi đã đăng ký được tài khoản và nắm rõ thao tác hơn. Đơn cử, trải nghiệm tại Vietcombank, tôi thấy việc đăng nhập vào ứng dụng rất nhanh, khâu thanh toán cũng tiện lợi và nhanh chóng," Thùy Dương nói.

Qua các hoạt động trải nghiệm số và trò chơi vận động, Sóng Festival 2026 chuyển tải thông điệp “Chạm số - Sống xanh” đến gần hơn với đời sống thường ngày, khuyến khích thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh những trải nghiệm hiểu thêm về công nghệ thanh toán số, các bạn trẻ có dịp "rinh" nhiều phần quà ý nghĩa tại Sóng Festival 2026.

Sau 5 mùa tổ chức với tên gọi Ngày Thẻ Việt Nam, chương trình năm nay đổi tên và mở rộng quy mô thành Ngày Thanh toán số Việt Nam, hướng đến hệ sinh thái thanh toán đa dạng hơn, không chỉ giới hạn ở thẻ ngân hàng mà còn bao gồm mã QR, thanh toán không tiếp xúc và các giải pháp công nghệ mới. Theo lịch trình các hoạt động trải nghiệm thanh toán số diễn ra từ 8h30, Lễ khai mạc Sóng Festival 2026 diễn ra từ 17h-19h ngày 24/10. Tiếp đó, cuộc thi “Bắt Sóng Đam Mê” diễn ra từ 19h-21h, tạo sân chơi cho sinh viên thể hiện tài năng và đam mê nghệ thuật.