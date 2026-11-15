Thọ Xuân phát triển nông nghiệp quy mô lớn gắn với ứng dụng công nghệ cao

Mô hình trồng bưởi đỏ Tân Lạc của gia đình anh Đỗ Xuân Sơn ở thôn Xuân Phả 2 cho thu nhập cao.

Đến thăm trang trại trồng bưởi hữu cơ của gia đình anh Đỗ Xuân Sơn tại thôn Xuân Phả 2, chúng tôi mới thấy hết thành quả của sự kiên trì. Năm 2013, anh Sơn mạnh dạn nhận thầu 5ha đất để trồng cây ăn quả. Vượt qua muôn vàn khó khăn ban đầu về vốn và kỹ thuật, đến nay, trang trại đã sở hữu hàng trăm cây bưởi đỏ Tân Lạc đang cho thu hoạch ổn định. Dọc những lối đi chính trong trang trại, anh Sơn còn trồng thêm cau lùn và mít. Toàn bộ trang trại được quy hoạch bài bản với hệ thống tưới tự động và bán tự động điều khiển từ xa. Đặc biệt, anh Sơn áp dụng nghiêm ngặt quy trình sản xuất hữu cơ, đó là sử dụng phân chuồng ủ hoai mục, phân hữu cơ Nhật Bản, đồng thời xây bể ngâm đậu tương và cá với chế phẩm sinh học EM để tạo phân vi sinh tưới cho cây. Nhờ đó, trung bình mỗi năm trang trại đạt sản lượng 100 tấn quả, mang lại doanh thu gần 1 tỷ đồng.

Trưởng Phòng Kinh tế xã Thọ Xuân, Trịnh Minh Tuấn cho biết: Xác định tích tụ, tập trung đất đai là khâu đột phá trong phát triển nông nghiệp hiện đại, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Kế hoạch số 65-KH/ĐU ngày 26/1/2026 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Cùng với việc quán triệt kế hoạch đến toàn thể cán bộ và Nhân dân, UBND xã đã giao chỉ tiêu tích tụ, tập trung đất đai cụ thể cho từng thôn. Địa phương chủ động hướng dẫn, đôn đốc các hộ sản xuất và tập thể ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu nông sản. Các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của tỉnh cũng được phổ biến kịp thời, tạo cơ sở huy động nguồn lực và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong sản xuất.

Bên cạnh đó, xã chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn cấp tỉnh tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ đó, người dân từng bước nâng cao kiến thức, tiếp cận phương thức canh tác hiện đại, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng nông sản. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã tích tụ được 40,2ha để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng tổng diện tích đất tích tụ trên địa bàn xã lên 278,7ha, trong đó trồng trọt 245ha, chăn nuôi 11,1ha, thủy sản 22,6ha. Diện tích sản xuất được ứng dụng công nghệ cao là 156,15ha, trong đó trồng trọt 150,55ha, chăn nuôi 5,6ha.

Tiêu biểu là mô hình liên kết sản xuất lúa thương phẩm chất lượng cao của Công ty TNHH Thực phẩm công nghệ cao Tâm Phú Hưng, quy mô 20ha, được gieo cấy bằng giống lúa J02 ở các thôn Phúc Cường, Hùng Mạnh. Toàn bộ diện tích đều ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong khâu sản xuất mạ, gieo cấy, thu hoạch, dùng thiết bị bay không người lái (drone) để phun thuốc bảo vệ thực vật và bón phân. Tại các thôn Xuân Phả 1, Xuân Phả 3, mô hình trồng dưa lê ứng dụng công nghệ màng phủ nông nghiệp được triển khai trên diện tích 0,5ha. Mô hình trồng ngô dày ở thôn Xuân Phả 1 và Xuân Phả 2 ứng dụng công nghệ giống, cơ giới hóa đồng bộ và được sử dụng drone phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân được thực hiện với quy mô 10ha.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, mô hình tích tụ đất đai phát triển chăn nuôi lợn tại thôn Xuân Phả 1 có quy mô 0,5ha, ứng dụng hệ thống cho ăn, uống bán tự động và hệ thống làm mát chuồng nuôi tự động. Xã cũng đã xây dựng 1 mô hình trồng cây ăn quả có mã số vùng trồng và áp dụng quy trình VietGAP trên diện tích 15ha; xây dựng tiêu chuẩn VietGAP trong chăn nuôi với tổng đàn 120.000 con gà/năm của HTX sản xuất và chế biến gà quê Xuân Hồng...

Thời gian tới, xã Thọ Xuân tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tích tụ, tập trung đất đai; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hóa và công nghệ cao trong sản xuất; đồng thời tăng cường kết nối, thu hút doanh nghiệp đầu tư, liên kết với người dân. Qua đó, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân.