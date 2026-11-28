Lãnh đạo xã Thọ Xuân trao biển hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Lê Thị Nhinh, ở thôn Lư Khánh Đông.

Những ngày đầu tháng 11/2026, căn nhà Đại đoàn kết của gia đình bà Lê Thị Nhinh, thôn Lư Khánh Đông, xã Thọ Xuân trở nên rộn ràng bởi tiếng cười nói của người thân và bà con lối xóm. Gia đình bà Nhinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Bản thân bà Nhinh và chồng bị khuyết tật bẩm sinh, hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Qua rà soát, nắm bắt tình hình, Ủy ban MTTQ xã Thọ Xuân đã vận động, hỗ trợ kinh phí giúp gia đình bà xây dựng một ngôi nhà mới khang trang, kiên cố với diện tích khoảng 55m2, tổng kinh phí dự kiến 210 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” xã Thọ Xuân hỗ trợ 80 triệu đồng; Nhân dân trong thôn đóng góp 30 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do anh em, con cháu trong gia đình chung tay đóng góp. Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 30/12/2026.

Bà Nhinh xúc động tâm sự trong ngày khởi công: “Nhiều năm qua, gia đình tôi sinh hoạt rất khó khăn, chật vật trong căn nhà cấp bốn chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn trong mùa mưa bão. Được cấp ủy, chính quyền và cộng đồng xã hội hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới, đã giúp gia đình tôi có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước cải thiện điều kiện sống”.

Đến chung vui với gia đình bà Nhinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thái Xuân Cường đã chúc mừng và động viên gia đình bà tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên, yên tâm lao động, sản xuất. Đồng thời đề nghị việc làm ý nghĩa này cần tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa, trở thành những việc làm cụ thể, thiết thực trong mỗi cơ quan, đơn vị, từng thôn và từng gia đình.

Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; đồng thời cũng là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Ủy ban MTTQ Việt Nam nhằm chăm lo đời sống Nhân dân, giúp các hộ khó khăn có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Trong năm 2025-2026, thực hiện chương trình, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và nguồn xã hội hóa, Ủy ban MTTQ xã Thọ Xuân đã triển khai hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 4 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hỗ trợ từ quỹ là gần 300 triệu đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ từ quỹ, các gia đình còn nhận được sự giúp đỡ của anh em dòng họ, bà con lối xóm và các đoàn thể đóng góp ngày công lao động.

“Mỗi căn nhà Đại đoàn kết được trao đi là thêm một mái ấm, thêm niềm tin và động lực để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Thời gian tới, đề nghị Ủy ban MTTQ xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, chung tay đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” để tiếp tục có thêm nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những trường hợp khó khăn về nhà ở trên địa bàn”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thái Xuân Cường nhấn mạnh.