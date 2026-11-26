Theo People, ngày 24/11, Cảnh sát bộ tộc Menominee, bang Wisconsin, cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó có Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), điều tra vụ phát hiện hài cốt người tại khu dành riêng cho người Mỹ bản địa Menominee.

Cơ quan chức năng nhận định phần hài cốt có thể thuộc về Justin L. Dickenson (36 tuổi, sống tại Bowler, hạt Shawano, bang Wisconsin), người mất tích hơn 4 năm trước.

Chiều 23/11, Trung tâm Điều phối khẩn cấp hạt Menominee nhận được tin báo từ những người đi săn tại địa phương về việc phát hiện vật thể nghi là hộp sọ người trong một khu rừng gần đường County Highway VV West và Juniper Road.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường, tiến hành kiểm tra và xác nhận đây là hài cốt người.

Justin L. Dickenson, người đàn ông mất tích từ tháng 2/2022. (Ảnh: People)↵

Đáng chú ý, vị trí phát hiện hài cốt chỉ cách khoảng 400 m về phía tây khu vực mà lực lượng chức năng từng tổ chức tìm kiếm Justin Dickenson.

Theo dữ liệu của Hệ thống quốc gia về người mất tích và người chưa được xác định danh tính của Mỹ (NamUs), lần cuối cùng Dickenson có liên lạc là ngày 11/2/2022.

Trước khi mất tích, người đàn ông này sinh sống tại khu dành riêng cho bộ tộc Stockbridge-Munsee. Tuy nhiên, phương tiện của Dickenson được tìm thấy trên một tuyến đường phục vụ hoạt động khai thác gỗ thuộc khu vực của bộ tộc Menominee.

Cảnh sát bộ tộc Menominee cho biết, ở giai đoạn hiện tại của cuộc điều tra, lực lượng chức năng chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy có hành vi phạm tội liên quan đến vụ việc.

Phần hài cốt đã được chuyển đến Phòng thí nghiệm giám định hình sự bang Wisconsin để tiến hành giám định pháp y và xác định danh tính.

Hiện danh tính phần hài cốt vẫn chưa được xác nhận chính thức. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.