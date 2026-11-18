Xuất hiện tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ Nhất, gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm rèn của nhà chị Nguyễn Thị Luyến thu hút người tiêu dùng trong và ngoài nước tham quan. Điều đặc biệt của những cây dao bếp của nhà chị Luyến là ở loại thép rèn dao. Hộ gia đình chị Luyến sử dụng loại thép Damascus nổi tiếng của Trung Đông với đặc trưng các đường vân tuyệt đẹp, lượn sóng bao quanh thân dao.

Ghi nhận tại xưởng rèn của gia đình anh Nguyễn Tiến Viết, chị Nguyễn Thị Luyến tại thôn Ngọc Liệp, xã Kiều Phú, hộ gia đình đã làm chủ công nghệ rèn ra loại thép nổi tiếng này.

Từ xưởng rèn nhỏ, gia đình anh chị Viết - Luyến đã cho ra lò những cây dao thép Damascus phục vụ cho một bộ phận thị trường trong nước và xuất khẩu đi các nước châu Âu, Mỹ, Nhật…

Để làm nên vân dao đặc biệt, anh Nguyễn Tiến Viết sử dụng nhiều loại thép xếp lớp, gấp và cuộn nhiều lần. Những lần gấp lớp khiến con dao được bọc trong cả trăm lớp thép. Sau một thời gian gia công, anh Viết tự thương mại sản phẩm từ năm 2021 và nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng.

Những cây dao Damascus của gia đình anh chị Viết - Luyến làm từ thép carbon cao, thép 440C, siêu thép Bohler M390… được nhập có nguồn gốc rõ ràng, mác thép đầy đủ, đảm bảo an toàn cho sức khoẻ người sử dụng.

Gần bên gian hàng của chị Nguyễn Thị Luyến là gian trưng bày dao kéo, sản phẩm công cụ lưỡi cắt từ thép Damascus của anh Hoàng Mạnh Chiến. Cùng với gia đình anh chị Viết - Luyến, anh Hoàng Mạnh Chiến là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam rèn thành công thép Damascus.

Ghi nhận tại xưởng rèn của Hoàng Mạnh Chiến tại làng Đa Sỹ, phường Hà Đông, những cây dao Damascus độc bản ra đời sau nhiều giờ luyện và tạo hình.

Anh Chiến thường xuyên đón các đoàn khách tới thăm xưởng để chứng kiến toàn bộ quy trình rèn thép Damascus.

Trong thời gian diễn ra Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ Nhất, gian hàng trưng bày dao bếp từ thép Damascus của những người thợ rèn Hà Nội thu hàng hàng trăm người tham quan. Nhiều người đánh giá hình thức và chất lượng không thua so với dao nhập khẩu nhưng mức giá lại dễ tiếp cận hơn.

Những người thợ rèn tại các làng nghề truyền thống Hà Nội đang ngày càng cải tiến mẫu mã, đổi mới sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và quốc tế.